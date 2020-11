Že več raziskav je pokazalo, da so zaposleni, ki se na delovnem mestu počutijo dobro in so zadovoljni, pri svojem delu uspešnejši, kar vpliva na celotno poslovanje podjetja. Iz tega razloga je skupina slovenskih strokovnjakov pripravila celostni program, ki se osredotoča na dobro počutje zaposlenih.

Raziskava Univerze Warvick v Veliki Britaniji ugotavlja, da zadovoljni zaposleni ustvarijo za 37 odstotkov višjo prodajo, so za 31 odstotkov bolj produktivni in za 19 odstotkov bolj natančni. Bolje delujejo v delovnih skupinah, so boljše volje, sprejemajo boljše odločitve, bolje skrbijo za stranke, so bolj zdravi in imajo manj bolniških odsotnosti.

To je bilo glavno vodilo slovenskih strokovnjakov za pripravo celostnega programa, ki skrbi za dobro počutje zaposlenih v različnih slovenskih podjetjih.

Nastal je spletni program Smile8, ki "ni le še en spletni vadbeni vodič, ampak program, ki bo pripomogel h kakovostnejšemu življenju, boljši kondiciji, izboljšanju prehranjevalnih navad in splošnemu boljšemu počutju", razlaga vodja programa Daniel Jelovič.

Pri oblikovanju programa so se opirali na številne raziskave, ki kažejo, da so na prvem mestu zadovoljstva s službo varnost in pravično plačilo za opravljeno delo ter vključenost v organizacijo. Drugo mesto zaseda mentalno zdravje zaposlenih (uvajanje čuječnosti in ostalih metod), na tretjem mestu pomembnosti pa so redna in kratka vadba, aktivni odmori, krajša joga, sprehod in tek. Ob tem so opozorili tudi na pomen prehrane in njen vpliv na produktivnost. "Iz prve roke lahko to opazimo vsak dan po malici, ko nam močno pade delovna vnema."

Osredotočili so se torej na tri stebre, ki celostno povežejo telesno delovanje in izboljšajo počutje posameznika – telo, um in prehrano.

Med delom si vzemite redne odmore, v katere vključite nekaj razteznih vaj. Foto: Getty Images

Glavni cilj ni izguba kilogramov, ampak boljše počutje

Njihov program se od večine spletnih treningov razlikuje po tem, da uporabnikom ne obljublja velike izgube kilogramov v čim krajšem času, temveč to, da se bodo ob doslednem posvečanju sebi kmalu počutili bistveno bolje.

"Posledično bodo na tej poti izgubljali odvečno maščobo in izoblikovali mišice, zmanjšali stres in se dolgoročno izognili marsikateri psihični ali fizični težavi sodobnega časa," pravi Jelovič.

Prilagojen je tako popolnim začetnikom kot tudi tistim, ki že nekaj vedo o vadbi, sproščanju in zdravi prehrani. Cilj programa je posameznika s pomočjo strokovnjakov v osmih tednih voditi po poti pravilnega gibanja in telesne drže, sprostitvenih tehnik in čuječnosti med ali pred napornim delovnikom.

"Skozi program se naučite priprave enostavnih zajtrkov, da bo vaš nivo energije ves dan na zavidljivi ravni in na zdravih obrokih. Na poti do boljšega počutja uporabnike vodi izkušena ekipa, ki poskrbi za primerno spodbudo in druženje na daljavo v zaprti skupnosti."

Do zdaj so se programu pridružili zlasti tisti, ki v vsakodnevnem hitenju ne najdejo časa ali volje, da bi se samostojno lotili izboljšanja lastnega počutja na različnih telesnih nivojih.

Primeri učinkovitih vaj ob delovni mizi:

Zakaj vaje, ki ste jih izvajali do zdaj, niso delovale?

Z vsebino programa želijo strokovnjaki pri uporabnikih doseči lažje razumevanje, zakaj sta gibanje, skrb za mentalno zdravje in prehrano tako zelo pomembni za izboljšanje zdravja in splošnega počutja.

"Skozi program izveste, zakaj nekatere vaje, ki ste jih do sedaj izvajali, niso delovale, zakaj nobena dieta ni prinesla dolgoročnih rezultatov, zakaj nenehno čutite bolečine v hrbtenici, in kako z zanimivimi in enostavnimi tehnikami, ki ne terjajo dodatnega časa, izboljšate svoje delovne sposobnosti, dvignete nivo energije in zmanjšate stres v življenju," je še poudaril Jelovič in dodal, da bo ravno zaradi celovitega pristopa k dobremu počutju to pozitivno vplivalo tudi na mentalno zdravje.

Pri delu programa, ki se osredotoča na um in mentalno počutje, se bodo uporabniki namreč naučili sami prepoznati stresne situacije in kako jih obvladovati.

"Naučimo se tehnik in pristopov, ki od posameznika ne zahtevajo nič drugega, kot voljo do sprememb, ta pa je skrita v naših možganih. Podajanje pravih in jasnih navodil našim možganom je ključ do uspeha. Program povezuje delovanje našega mentalnega in fizičnega telesa," dodaja avtorica progama Um, Brigita Bračko, ki je pripravila jogo z dihalnimi tehnikami in meditacijami.

