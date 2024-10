Zakaj ne morete shujšati? Tukaj je razlog, ki lahko zavira vaš napredek.

Telesna vadba je ključni del zdravega življenjskega sloga, vendar je hkrati področje, kjer kroži veliko napačnih informacij in mitov, ki nas lahko zavedejo ali demotivirajo. Ko želimo izboljšati svoje zdravje, moč ali postavo, je pomembno, da razumemo, kaj dejansko vpliva na napredek in kaj so le zmotna prepričanja. Marsikdo se ob vadbi sooča z miti, kot so potreba po bolečini za uspešno vadbo ali nujno izogibanje večerjam, ko želimo izgubiti kilograme. Ne le, da lahko takšna napačna prepričanja napredek omejijo, ampak nas lahko tudi odvrnejo od dolgoročnih zdravih navad. S Patricio Pangeršič, ustanoviteljico programa Fit akademija , smo razbili nekatere izmed najpogostejših mitov.

Kot osebna trenerka in strokovnjakinja za telesno preobrazbo Patricia Pangeršič že leta pomaga posameznikom po vsej Sloveniji doseči njihove cilje na zdrav in učinkovit način. Skupaj smo pregledali tri pogoste mite o telesni vadbi in pojasnili, zakaj ti preprosto ne držijo.

Foto: Fit Akademija

Mit #1: Če ne čutite bolečin, vadba ni bila učinkovita

Patricia pojasnjuje: "Bolečine po vadbi niso vedno kazalnik dobre vadbe. Dejstvo je, da so prava merila napredka pri vadbi stalnost, postopno povečanje obremenitev in izboljšana vzdržljivost, ne intenzivnost in bolečine po vadbi." V Fit akademiji se zato osredotočajo na prilagajanje vadbenih programov posameznikom, tako da lahko dosežejo optimalne rezultate brez nepotrebnih bolečin in poškodb. "Naš cilj ni, da se počutite polomljeni po vsakem treningu, ampak da gradite svojo moč, vzdržljivost in telesno pripravljenost."

"Res je, da lahko občasna bolečina ali občutek zategnjenosti, znan kot muskelfiber, pomeni, da ste obremenili mišice, vendar to ni edini kazalnik uspešnosti vadbe," razloži Patricia. "Če vadite redno in pravilno, boste dosegli rezultate tudi brez intenzivnih bolečin po vsaki vadbi."

Razlog za odsotnost bolečine je lahko primerno okrevanje oziroma ustrezna regeneracija, h kateremu pripomorejo obrok 30 do 40 minut po vadbi, primerna količina popite tekočine in dovolj počitka oziroma spanja.

Foto: Fit Akademija

Mit #2: Izogibanje večerji je ključ do izgube teže

Patricia pravi: "Moderno preskakovanje večerij ali obrokov nasploh ni učinkovita strategija za hujšanje. Ravno nasprotno – tovrstna dejanja lahko vodijo do večjega vnosa kalorij kasneje, saj povzročajo lakoto in neustavljivo željo po hrani." V Fit akademiji posameznikom svetujejo, da se držijo uravnoteženih in rednih obrokov, bogatih z beljakovinami, vlakninami in zdravimi maščobami, ki telesu zagotavljajo vso potrebno energijo za regeneracijo in optimalno delovanje. "Prava rešitev je v zmernosti in doslednosti, ne v odrekanju," dodaja Patricia.

Mit #3: Več znoja pomeni več izgubljenih maščob

Pogosto vidimo ljudi, ki verjamejo, da več kot se znojijo, uspešnejša je njihova vadba, še posebej v smislu izgube maščobe. Ali to drži? "Znojenje ni merilo porabe maščobe, ampak odziv telesa na pregrevanje," pove uspešna trenerka. "Ko se telo segreje, začne proizvajati znoj, da bi se ohladilo." Na količino znojenja vplivajo različni dejavniki, kot so temperatura okolja, vlažnost zraka, intenzivnost vadbe in tudi genetika, ne nujno količina porabljenih kalorij ali izgubljene maščobe.

V programu Fit akademija se osredotočajo na ciljno in personalizirano vadbo, ki pomaga posameznikom dosegati realne rezultate brez nepotrebnih skrajnosti. "Naša filozofija temelji na učinkovitosti vadbe in pravilnem pristopu k prehrani, ne na napačnih prepričanjih."

Pomembno je torej, da se pri vadbi osredotočate na splošno učinkovitost treninga in ne na količino znoja.

Foto: Fit Akademija

Vadba naj ne temelji na bolečini ali pretiranem odrekanju

Vadba ne sme temeljiti na bolečinah ali pretiranem odrekanju, temveč na zdravem pristopu h gibanju, prehrani in regeneraciji. Pomembno je, da telo poslušamo in ga upoštevamo, saj bomo le tako dosegli dolgoročne rezultate.

Fit akademija, ki jo vodi Patricia Pangeršič, je zasnovana celostno in temelji na preverjenih rezultatih. Namenjena je tistim, ki si želijo dolgoročnih sprememb, in je primerna tako za popolne začetnike kot za aktivne posameznike.

Programi so oblikovani tako, da se prilagajajo posameznikovim ciljem in potrebam. Patrica pojasnjuje: "Zavedamo se, da vsak posameznik prihaja z različnimi izzivi in cilji, zato smo zasnovali prilagodljiv program, ki pomaga doseči rezultate na zdrav in varen način."

Ekipo Fit akademije 14 sestavljajo strokovnjaki s posameznih področij, ki so oblikovali celoten program. Foto: Fit Akademija

Kaj vključuje program Fit akademija 14? Raznolike in prilagodljive treninge, ki so zasnovani tako, da ustrezajo vsem ravnem telesne pripravljenosti in razpoložljivega časa. Uravnotežene recepte, ki sledijo smernicam zdravega prehranjevanja in vključujejo sestavine, ki jih dobimo v vsaki trgovini. Podporo strokovnjakov in zaprte Facebookove skupine, ki so ključni elementi, ko gre za motivacijo in vztrajnost. Fit akademija je pri spremembi življenjskega sloga, preoblikovanju postave ali večji samozavesti pomagala že več kot 68 tisoč Slovencem. Kot poudarja Patricia: "Naš cilj ni samo preobrazba telesa, ampak tudi preobrazba načina razmišljanja o zdravju in življenjskem slogu." Če iščete zdrav pristop k vadbi, ki temelji na dejstvih in ne na mitih, je Fit akademija prava izbira. Možnost imate, da se ji 30. septembra pridružite tudi vi. Celotna vrednost programa znaša 810 evrov, a je zdaj na voljo za le 27,9 evra. Plačilo je enkratno, program pa je vaš za vedno. Prijave na Fit akademijo 14 so odprte!

Preverite več o programu:

Preverite izkušnje udeleženk na fit-akademija.si Facebooku in Instagramu . Naj vas navdihnejo fotografije, posnete prej in potem, da tudi sami uporabite to zmagovalno strategijo.

Novo v Fit akademiji: premium dostop z dodatnimi vsebinami

Fit akademija 14 že sama po sebi ponuja vse, kar potrebujete za uspešno telesno preobrazbo. Program, ki ga je preizkusilo že več kot 68 tisoč uporabnikov, vključuje vse glavne vsebine za doseg želenih ciljev. A za tiste, ki si želite še bolj poglobljene izkušnje, so tokrat pripravili še več – premium paket, ki omogoči dostop do ekskluzivnih dodatnih vsebin.

Gre za all inclusive paket, ki vključuje štiri skrbno izbrane dodatne module, s katerimi boste trenirali še intenzivneje, preizkusili boste nove metode vadbe in hkrati s pomočjo videovsebin tekmovalcev šova MasterChef Luke in Lidije izboljšali svoje kuharsko znanje. Če ste med tistimi, ki želite več, če hrepenite po novih izzivih in želite svoje rezultate dvigniti na višjo raven, je premium paket v Fit akademiji 14 najboljši zaveznik na poti do uspeha. Dobite ga z dodatnim doplačilom le deset evrov.

Nadgradite svoje kuharske veščine z recepti tekmovalcev šova MasterChef. Foto: Fit Akademija

FIT AKADEMIJA 14 VAS NAGRADI Foto: Fit Akademija Trije udeleženci, ki bodo v šestih tednih dosegli največji napredek, bodo tudi denarno nagrajeni. Pogoj za sodelovanje v boju za nagrado je fotografiranje pred akademijo in po njenem zaključku. Na podlagi prejetega gradiva bodo izbrali tri zmagovalce. Več informacij in podrobnosti prejmete, ko se prijavite in začnete svojo pot v FA14. Pridružite se in ne osvojite le boljšega počutja, ampak še dodatno nagrado za svoj trud! Prvo mesto = 1000 evrov

= 1000 evrov Drugo mesto = 800 evrov

= 800 evrov Tretje mesto = 500 evrov



