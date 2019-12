Za pevkine glavobole kriva tesno speta pričeska

Lasje, na vrhu glave speti v tesen čop, so zaščitni znak pevke Ariane Grande.

Estradnice, plesalke in druga dekleta, ki morajo zaradi športa ali dela, ki ga opravljajo, pogosto nositi tesno nazaj spete lase in imajo pričesko narejeno ne le s tesno zategnjeno elastiko, temveč tudi z lasnicami, lahko trpijo zaradi glavobolov, so za portal The Huff Post pojasnili znanstveniki in zdravniki nevrologi.

Gre za tako imenovane glavobole zaradi čopa (v originalu Ponytail headache), ki jih povzročajo zunanji dejavniki, torej pretesno vlečenje las nazaj oziroma pretesno speti lasje, ki jih dekle/ženska nosi tako spete skorajda vsak dan po več ur. Strokovno jih imenujejo tudi alodinija – stanje, pri katerem sicer nebolečinski dražljaji povzročijo bolečino.

"V našem skalpu so tik pod površjem kože živci, ki so občutljivi na zunanje boleče dražljaje. Če so torej izpostavljeni konstantni sili vlečenja, sprva morda ti živci še ne bodo boleli, a dlje ko bodo izpostavljeni sili vlečenja, več je možnosti, da se razbolijo. Sčasoma torej začnejo možganom pošiljati bolečinske signale," za omenjeni portal pojasnjuje Wade Cooper, profesor in direktor michiganske klinike za glavobole in nevropatske bolečine.

Foto: Getty Images Tudi sami lasje lahko začnejo po nekaj urah nošenja pretesno spete pričeske boleti pri korenu, saj se lahko zaradi nenehne sile vlečenja, medtem ko je vaša pričeska trdno na mestu, razbolijo lasni mešički. Nekatere ženske po tem, ko si tako tesno speto figo ali čop podrejo, čutijo veliko olajšanje, čeprav mešički las še nekaj ur ostanejo boleči in razdraženi.

"Glavobol zaradi spete pričeske je pravzaprav precej pogosta težava," pojasnjuje Deena Kuruvilla, profesorica za nevrologijo na medicinski fakulteti Yale. "Predvsem pri plesalkah, gimnastičarkah, navijačicah in balerinah je pogost zaradi standarda pričesk – ta mora biti speta visoko. Težave se včasih pojavljajo tudi pri plavalcih, saj so lahko plavalne kape zelo tesne in moteče."

Če imate torej pogosto razbolelo lasišče ali glavobole, pa skorajda vsak dan nosite tesno nazaj spete lase, poskusite teden ali dva nositi bolj razrahljano pričesko ali pa kar spuščene lase. Če vaše težave po nekaj tednih spremembe, čeprav ste se odpovedale tesno narejenemu čopu ali figi, ne izzvenijo, pa se po nasvet vseeno obrnite na zdravnika.