Visoke ženske živijo dlje

Telesna teža in višina sta pomembna dejavnika pri doseganju visoke življenjske dobe, a to velja predvsem za ženski spol. Medtem ko morajo biti moški, ki želijo živeti 90 let ali več, vsak dan veliko več telesno aktivni kot ženske. To so izsledki pravkar objavljene študije, ki se je začela že davnega leta 1986.

Čeprav se vsi še predobro zavedamo, da so za dobro zdravje nadvse pomembni zdrava prehrana, redna telesna aktivnost in izogibanje škodljivim razvadam, kot sta kajenje in popivanje, nova raziskava kaže, da je pri doseganju visoke starosti pomembno tudi to, kakšnih telesnih proporcev smo.

Ti so še toliko bolj pomembni za ženske kot za moške. Tiste pripadnice nežnejšega spola, ki so vse življenje tehtale približno enako in ki so bile višje telesne rasti, so živele dlje od tistih, ki so bile manjše in bolj okrogle. Po drugi strani pa morajo biti moški, ki želijo živeti 90 let ali več, dnevno veliko več telesno aktivni kot ženske.

Telesna teža in višina sta pomembna dejavnika pri doseganju visoke življenjske dobe, a to velja predvsem za ženske. Foto: Getty Images

V študiji sodelovalo več kot sedem tisoč moških in žensk

Študija, objavljena v spletni medicinski publikaciji Journal of Epidemiology & Community Health in katere izsledke povzema tudi CNN, je več let spremljala 7.807 moških in žensk. Pravzaprav se je raziskava začela davnega leta 1986, ko so raziskovalci k sodelovanju povabili moške in ženske, stare med 55 in 69 let. Takrat so preverili, koliko merijo v višino in koliko tehtajo ter jih hkrati izprašali, koliko kilogramov so približno imeli v svojih 20. letih. Zanimalo jih je tudi, ali je njihova teža v teh letih nihala ali ne ter koliko so v povprečju telesno aktivni.

K telesni aktivnosti so spadale tako razne oblike telovadbe oziroma rekreacije kot tudi vrtnarjenje, sprehajanje psa, hišna opravila, hoja ali kolesarjenje do službe in nazaj domov in podobno. Udeleženci študije so morali sami opredeliti, ali so telesno aktivni manj kot 30 minut na dan, od 30 do 60 minut dnevno ali več kot 90 minut. Raziskovalci so pri raziskavi upoštevali tudi njihov način prehrane, dejstvo, ali so kdaj v preteklosti kadili oziroma ali trenutno kadijo, koliko alkohola popijejo ter njihovo izobrazbo.

Več žensk kot moških dočakalo starost 90 let ali več

Nato so sodelujoče v raziskavi spremljali do njihove smrti oziroma do doseženega 90. leta starosti – kar se je pač zgodilo prej. 433 moških, kar znaša 16,7 odstotka, je živelo do 90. leta ali dlje, medtem ko je kar 944 v raziskavo zajetih žensk (34,4 odstotka) dočakalo to visoko starost.

Pri tem so raziskovalci opazili, da so bile v povprečju ženske, ki so živele do 90. leta ali dlje, višje telesne rasti in so na začetku študije tehtale manj ter so se na sploh od svojih 20. let do danes zredile zelo malo ali skoraj nič. Še več, ženske, ki so v višino merile 175 centimetrov ali več, so imele 31 odstotkov večje možnosti, da dosežejo starost 90 let, kot tiste, ki so bile visoke 160 centimetrov ali manj.

Pri moških povezave med doseganjem visoke starosti in indeksom telesne mase (ki ga dobimo ob upoštevanju telesne višine in teže) niso opazili.

Po raziskavi sodeč morajo biti moški vsak dan več telesno aktivni kot ženske, če želijo dočakati 90 let ali več. Foto: Getty Images

Moški morajo biti več telesno aktivni kot ženske

Kar je bilo pri doseganju visoke življenjske dobe pomembno za oba spola, pa je bilo to, koliko so bili telesno aktivni. Za ženske se je izkazalo, da morajo biti telesno aktivne okoli 60 minut dnevno, če hočejo živeti do 90. leta ali dlje (pri čemer za telesno aktivnost, kot že zgoraj omenjeno, štejejo tudi hišna opravila, vrtnarjenje, sprehodi in podobno). Medtem ko morajo moški migati več – študija je pokazala, da so imeli moški, ki so bili telesno aktivni več kot 90 minut dnevno, kar 39 odstotkov več možnosti, da živijo do 90. leta kot tisti, ki so se gibali le 30 minut na dan. Pravzaprav so raziskovalci ugotovili, da pri moških vsakih dodatnih 30 minut aktivnosti poveča možnost za višjo življenjsko dobo za pet odstotkov.

Raziskovalci so ob predstavitvi izsledkov te obsežne raziskave hkrati poudarili, da je bila to študija z opazovanjem, zato posledično vzrokov za doseganje visoke starosti ne morejo zagotovo potrditi. Kilogramov v mladosti in telesne aktivnosti skozi različna življenjska obdobja namreč niso objektivno merili raziskovalci, temveč so jih s temi podatki oskrbeli sodelujoči sami. Čeprav so od njih zahtevali iskrene odgovore oziroma točne podatke, bi lahko kakšne netočne informacije vplivale na dejanske zaključke raziskave.