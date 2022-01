V boj proti podočnjakom z masko iz banane

Znano je, da banane vsebujejo veliko kalija, ki poskrbi za vlaženje kože. Ker je to bistveno za predel okrog oči, bananin ekstrakt dodajajo številnim serumom in kremam. Poleg tega so banane polne cinka, železa, mangana ter vitaminov A, B, C in E.

Ti zmanjšajo gube tako, da kožo vlažijo, pospešujejo proizvodnjo kolagena in pomagajo pri cirkulaciji. Vendar to še ni vse. Banane naj bi pomagale tudi proti aknam in brazgotinam, ki na koži ostanejo po njih.

Priporočamo, da pri izdelavi maske uporabite BIO banane. Foto: Pexels

Trije recepti za bananino obrazno masko

1. Bananin olupek + med

Če ste v naglici in se želite podočnjakov znebiti kar najhitreje, olupite banano in olupek narežite na manjše koščke. Notranjo stran premažite s tanko plastjo medu in si ga za pet do deset minut položite na predel pod očmi.

2. Bananina vlakna + aloe vera

Z notranje strani bananinega olupka z žlico postrgajte bela vlakna in jih zmešajte z aloe vero ali vlažilno kremo. Mešanico v debelem sloju nanesite pod oči in jo po desetih minutah sperite z mlačno vodo.

Foto: Thinkstock

3. Banana + kumara + meta

Olupite polovico banane in polovico kumare ter ju narežite na majhne koščke. Dodajte jima dve do tri sesekljane metine liste in vse sestavine zmešajte v blenderju, da dobite teksturo paste. Shranite jo v hladilniku in vsakodnevno nanašajte na predel okrog oči ter pomahajte v pozdrav podočnjakom in zabuhlosti.

