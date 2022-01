Kako pogosto bi si v resnici morali umivati lase?

Zakaj se lasje mastijo?

Naše telo proizvaja oljnato, voskasto snov, imenovano sebum, ki jo izloča iz žlez lojnic, te pa se nahajajo tudi na lasišču. Ta naravna oljnata snov se razširi na lasne mešičke in tako zaščiti naše lase. Ti se umažejo in dobijo celo malo vonja, tako kot naše telo. Šampon vsebuje čistilna sredstva, t. i. detergente, ki z las očistijo nečistoče.

Na splošno se ta čistilna sredstva imenujejo sulfati in z las očistijo vse, od vonja do odmrlih kožnih celic. A poleg tega odstranijo tudi naravna olja, ki jih lasje potrebujejo za sijaj, po katerem ženske tako hrepenimo.

Foto: Pexels

Bi si morali lase umivati vsak dan?

Ne. Veliko ljudi se vsak dan prha in si iz navade umije tudi lase. A prepogosto šamponiranje izsušuje tako lase kot tudi lasišče. Zaradi prekomernega šamponiranja nekateri ljudje ugotavljajo, da njihovi lasje sčasoma proizvajajo vse več olja, se pravi, se hitreje mastijo. Kako to? Ko so lasje preveč suhi, se začnejo polniti z naravnimi olji. Kako pogosto bi si morali umivati lase, je odvisno od posameznika in njegovega tipa las. Tukaj je nekaj stvari, ki bi jih morali pri tem upoštevati:

Olje

Koliko sebuma izločajo žleze lojnice, se razlikuje od človeka do človeka. Če imate mastne lase (kar pravzaprav pomeni mastno lasišče), si jih seveda umivajte pogosteje.

Tip las

Upoštevati je treba tudi tip las. Fine, tanke lase je treba umivati pogosteje kot debele, kodraste lase.

Foto: Pexels

Izdelki za oblikovanje

Lak za lase, gel za oblikovanje, suhi šampon, parfum ... Ti izdelki se kopičijo in obtežujejo vaše lase. Lahko tudi dražijo ali poškodujejo vaše lasišče. Če si las redno ne umivate, se stanje poslabšuje.

Potenje in aktivnost

Pri vadbi se znoji tudi vaše lasišče, ki je po uri treninga videti kar naenkrat mastno. Če ste zelo aktivni, lahko v takih primerih uporabite suh šampon, ki bo na hiter način odpravil mastne lase.

Umazanija, cvetni prah in onesnaževanje

Če delate na gradbišču ali drevesnici o umivanju las verjetno sploh ne razmišljate. Toda cvetni prah in onesnaženost zraka še kako vplivata na to, kako hitro se vaši lasje umažejo.

Foto: Pexels

Kako pogosto si torej umivati lase?

Ne obstaja univerzalni pristop k umivanju las in vsekakor je vredno za nasvet prositi frizerja, ki pozna vaš tip las in vam lahko na podlagi tega dobro svetuje. Kljub temu pa vam ponujamo kratek vodnik, ki vam bo pomagal ugotoviti, kako pogosto lasem privoščite prho:

tanki, ravni lasje: vsak drugi dan,



srednje debeli lasje: od 2- do 3-krat tedensko,



debeli lasje: od 1- do 2-krat tedensko,



valoviti lasje: od 2- do 3-krat tedensko,



razpuščeni kodrasti lasje: od 2- do 3-krat tedensko,



poškodovani lasje: od 1- do 2-krat tedensko,



mastni lasje: vsak drugi dan.

Kako dolgo je predolgo brez umivanja las?

Ste morda bili na dolgem dopustu in preživeli nekaj dodatnih dni, ne da bi si umili lase? To je popolnoma v redu. Morda se niste počutili najbolje, a to na dolgi rok ne bo poškodovalo vaših las.

Po drugi strani pa lahko namerno neumivanje las in prekomerna uporaba suhega šampona povzročita veliko škodo. Na splošno naj bi bili brez umitih las največ tri dni. Dlje, kot si las ne boste umili, več olja, prahu in umazanije se bo nanje nabiralo.

Znaki, da si prepogosto umivate lase

Seveda ni dobra niti druga skrajnost. Znaki, da si prepogosto umivate lase, so suhi in lomljivi lasje, ki so videti kot slama, ter srbeče lasišče in prhljaj. Namesto vsakodnevnega umivanja poskrbite, da bodo lasje med pranji videti čim bolje:

- Uporabite pravo krtačo za lase. Najboljša je taka z naravnimi ščetinami od merjasca.



- Ne pretiravajte s krtačenjem. 100 potegov s krtačo pred spanjem je mit!



- Lase umaknite z obraza, da ne pridejo v stik z znojem, ličili in s kremo.



- Za spanje si na glavo nadenite kapo ali si okoli nje ovijte svileno ruto.



- Spite na čistem vzglavniku. Ponoči se na njem naberejo ostanki ličil in izdelkov za oblikovanje las, zato je dobro, da jih redno perete.

Preberite še: