Trdovratni prhljaj: Kaj vam lahko pomaga?

Lepi lasje so naš okras in ponos, zato nas vse težave, povezane z lasmi, močno prizadenejo.

Trdovraten prhljaj prizadene več kot polovico vseh ljudi (1). Foto: Getty Images

Lasišče je izpostavljeno številnim zunanjim dejavnikom, kot so onesnaženost, vremenski vplivi, neustrezna nega, ter notranjim dejavnikom, kot so hormonske motnje, čustveni in fizični stres, različna bolezenska stanja, genetski dejavniki.

Če pride do porušenega ravnovesja v koži lasišča, se to izrazi z različnimi težavami, ki jih občutimo kot preobčutljivost, razdraženost, srbečica, suhost, luščenje, pretirano izločanje lojnic, izpadanje las(1) … Težave z lasiščem vplivajo na kakovost življenja posameznika. Prhljaj spada med pogoste dermatološke težave lasišča pri adolescentih in kasneje odraslih.

Vzrok za prhljaj še vedno zavit v tančico skrivnosti

S prhljajem imajo več težav moški (1).

Luščenje kože je sicer fiziološki proces, vendar gre pri pojavu prhljaja za proces prekomernega luščenja kože lasišča. Vzrok za nastanek prhljaja oziroma drobnih belih ali belo-rumenih kožnih lusk na lasišču, ki so lahko suhe ali mastne, kljub razširjenosti še ni natančno poznan.

Sama težava ni moteča le z estetskega vidika, saj nadležno luščenje kože lasišča spremljajo drugi simptomi, kot so srbenje, pekoči občutki in pordelost lasišča. Vse te težave lahko vodijo tudi v slabšo kakovost življenja. Ljudje se lahko začnejo izogibati družbi, doživljajo občutke sramu, saj prisotnost prhljaja vpliva na njihovo samopodobo, številni bolniki pa se začnejo izogibati tudi različnim aktivnostim in celo hobijem(1).

Zdrav način življenja za zdravo lasišče

Zdrav življenjski slog varuje tudi naše lase. Foto: Getty Images

Za vzdrževanje zdravega lasišča sta pomembna zdrav način življenja in ustrezna nega, ki pripomoreta k vzpostavljanju zaščitne bariere kože lasišča, pri čemer so odgovorne žleze lojnice, znojnice in zdravi lasni mešički.

Pomembna je ustrezna prehrana s čim manj nasičenimi in trans-maščobami, uživanje probiotikov, zadostnih količin vitaminov B, cinka, selena in omega-3 maščobnih kislin, izogibanje stresu ter redna telesna aktivnost.

Pomembno je, da uporabljamo šampone in ostale kozmetične izdelke za nego las, ki imajo kisel pH, vsebujejo mikrohranila in ne vsebujejo agresivnih čistilnih snovi, rakotvornih kemikalij, saj se s tem ohranja naravno ravnovesje oziroma kislost, ki ščiti kožo lasišča in lase, da vsebujejo sestavine, ki delujejo na lasišče pomirjevalno in ohranjajo vlažnost. Poleg ustrezne nege je pomembna tudi z vitamini, minerali in esencialnimi maščobnimi kislinami bogata prehrana.

Kot kaže študija(1), se s prhljajem sooča več moških, ki zaradi hormonov proizvajajo več sebuma, torej maščobe, ki jo izločajo žleze lojnice. Mastno lasišče pa pripomore k pospešenemu razmnoževanju mikroskopske kvasovke Malassezia furfur, ki je naravno prisotna na površini kože. Kar tri četrtine ljudi, ki trpijo zaradi prhljaja, ne ve, da je prav ta nadloga kriva za nastanek njihovih težav z lasiščem(2).

Številni "krivci" za nastanek prhljaja Preveč stresa lahko vodi v pojav trdovratnega prhljaja. Med individualnimi dejavniki je kar nekaj "krivcev", in sicer hormonsko neravnovesje, povečan stres, oslabljen imunski sistem, nagnjenost k alergijam, neuravnotežena prehrana (lahko je vzrok v pomanjkanju cinka). Obstajajo pa tudi zunanji dejavniki, kot so nepravilna uporaba šamponov in izdelkov za oblikovanje pričeske, vremenski vplivi, onesnaženost zraka in uporaba raznih kap in šalov ter seveda suh zrak v prostoru, ki izsušuje kožo(1).

Učinkovina, ki ima vlogo pri odpravljanju prhljaja

Ketokonazol zdravi vzroke prhljaja. Trdovraten prhljaj zahteva zdravljenje s posebno učinkovino iz skupine antimikotikov (ketokonazol, ciklopiroks, pirokton olamin, cinkov pirition, selenov sulfid, žveplo) (3-6).

Antimikotik ketokonazol (koncentracija 2 %), ki ga vsebujejo določena zdravila oziroma šamponi brez recepta, ima vlogo pri odpravljanju prhljaja, tako da inhibira rast kvasovk in posledično preprečuje nastanek prhljaja(7). Uporabljajo ga lahko mladostniki, starejši od dvanajst let, in odrasli.

V Sloveniji je kot zdravilo brez recepta registriran zdravilni šampon z 2 % ketokonazolom. Ostali pripravki proti prhljaju so registrirani kot kozmetični izdelki.*

Ketokonazol je učinkovit pri preprečevanju prhljaja in seboroičnega dermatitisa ter za zdravljenje lokalnega obolenja pityriasis versicolor (površinska glivična okužba kože, svetlo rjave ali bele lise na zgornjem delu trupa).

Zdravilo brez recepta je namenjeno za samozdravljenje, ki je omejeno na preprečevanje, lajšanje in odpravljanje simptomov in zdravstvenih težav, ki ne zahtevajo posvetovanja z zdravnikom.

Prednost učinkovine ketokonazol je tudi v tem, da ostane na lasišču tudi po izpiranju, blaži srbenje in luskanje(8), učinkuje hitro in dolgotrajno(4), prav tako pa farmacevti navajajo, da ni znane rezistence na ketokonazol(9, 10) in da je učinkovitost klinično dokazana(11).

Uporaba šamponov s ketokonazolom je preprosta. Pri zdravljenju prhljaja in seboričnega dermatitisa polno dlan šampona nanesemo na mokro lasišče in pustimo delovati 3 do 5 minut. V fazi zdravljenja šampon uporabljamo 2- do 4-krat tedensko, in sicer v obdobju od dveh do štirih tednov. Z zdravljenjem je treba nadaljevati še nekaj dni po prenehanju vseh znakov, da preprečimo ponovno obolenje. V fazi preprečevanja prhljaja pa ga uporabimo enkrat tedensko ali na 14 dni.

* Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Posebno opozorilo: V primeru, da bolnik začne uporabljati šampon s ketokonazolom po dolgotrajnem zdravljenju z lokalnimi kortikosteroidi, naj uporablja sočasno obe zdravili še 2 do 3 tedne, vendar ne hkrati (eno zjutraj, drugo zvečer) in postopoma zmanjšuje uporabo lokalnega kortikosteroida, da se prepreči povratni učinek. V primeru, da se pojavi huda preobčutljivostna reakcija ali močno draženje, je treba zdravljenje prekiniti.

