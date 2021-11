Štirje koristni načini za uporabo mandarininih olupkov

Da so mandarine izredno zdrave, vam je verjetno že jasno. Pa ste vedeli, da so tudi njihovi olupki polni koristnih snovi? Naslednjič jih zato ne zavrzite, ampak raje uporabite na enega od naslednjih načinov.

A še preden odkrijete vrsto koristnih uporab, vzemite na znanje, da za uživanje ne smete uporabiti škropljenih mandarin, ampak naj bodo te ekološko pridelane.

1. Lepotilna maska za obraz

Mandarinini olupki ščitijo kožo pred prostimi radikali in ji vračajo sijaj. Poleg tega ohranjajo vlago in pomagajo pri obnavljanju obrabljenih celic. Za sijočo in mladostno kožo si iz olupkov pripravite masko za obraz.

Potrebujete:

- 2 žlički zmletih mandarininih olupkov

- 1 žličko jogurta

- 1 žličko medu Vse sestavine dobro premešajte, da dobite gosto zmes. Nanesite jo na obraz in pustite delovati 15 minut, nato sperite.

Mandarinini olupki so odlični tudi za bolj proti mozoljem. Če želite globinsko očistiti pore in s kože odstraniti umazanijo, si pripravite naslednjo masko:

Potrebujete:

- 2 žlički zmletih olupkov

- 1 žličko ovsene kaše

- 1 žličko sode bikarbone Sestavine zmešajte v skledi in jim dodajajte vodo, dokler ne nastane gosta pasta. Z nežnimi, krožnimi gibi, jo vtrite na obraz in jo po 15 minutah sperite.

2. Dodatek k sokovom in sladicam

Mandarinine olupke posušite in shranite v hladilniku, saj bodo tako ohranili največ koristnih snovi. Ko jih boste želeli uporabiti, jih zmeljite v sekljalniku in uporabite kot aromatičen dodatek k sladicam, sokovom, smutijem ali čajem. Za nadaljnjo uporabo posušeno lupino mandarine hranite v nepredušni posodi v suhem, temnem prostoru. V idealnih pogojih bo njen rok uporabe neomejen.

3. Liker za boleče grlo

50 gramov zmletih mandarininih olupkov stresite v stekleničko in jih prelijte s 40-odstotnim alkoholom ali vodko ter steklenico za en teden pustite stati na temnem. Če kašljate, ali vas boli grlo, spijte eno žličko likerja na dan, dokler simptomi ne izginejo.

4. Aromatična dišava

Če se želite znebiti vonjav, ki so v stanovanju ostale po kuhanju, v pečico položite nekaj mandarininih olupkov in jo prižgite na 180 stopinj Celzija. Po pol ure segrevanja se bo iz pečice začel viti prijeten vonj, ki se bo kmalu razširil po celotnem stanovanju in iz kuhinje izgnal neprijetne vonjave. V zimskih mesecih lahko olupke položite tudi na vroč radiator in tako v hipu osvežite prostor.

Tudi čevlje lahko odišavite z mandarininimi olupki. Vtaknite jih vanje, ko se vrnete s športne aktivnosti, in jih pustite v čevljih čez noč. Olupek bo vpil znoj in za seboj pustil svež, dišeč vonj.

