Na Japonskem plačujejo po tisoče evrov za zabojček mandarin

Na Japonskem se je začela sezona mandarin satsuma, izjemno cenjenih sadežev, za katere so kupci pripravljeni plačati visoke zneske. Predvsem za tiste, ki jih gojijo na rtu Nishiuwa na južnojaponskem otoku Šikoku - te veljajo za najslajše, cenjene pa so tudi zato, ker se zlahka lupijo.

Tamkajšnji pridelovalci - le kakšnih sto jih je - pravijo, da so njihove mandarine tako posebne zaradi edinstvenih pogojev, v katerih rastejo. Pravijo jim mandarine "treh sonc", ker naj bi bile trojno osvetljene s sončno svetlobo: sonce nanje sije neposredno, svetloba pa se vanje odbija tudi od morske gladine in skalnatih teras, na katerih rastejo.

Foto: JA Nishiuwa

Več kot 80 evrov za eno mandarino

Prve letošnje mandarine s tega območja so v četrtek prodali na tokijski grosistični tržnici Ota. Na prodaj je bil le en samcat 20-kilogramski zabojček s sto sadeži, zanj pa so iztržili kar milijon jenov oziroma dobrih 8.000 evrov - okoli 80 evrov na posamezno mandarino, torej.

Takšne cene sicer niso nič nenavadnega, tudi lani je bil najvišji izkupiček za zabojček okoli milijon jenov, poroča CNN. Kljub temu so pridelovalci letos prodajo pričakovali z zaskrbljenostjo, bali so se namreč, da bo pandemija koronavirusa oklestila cene. "Zato smo bili toliko bolj presenečeni in veseli, da smo dosegli milijon jenov," je za CNN prodajo komentiral pridelovalec, čigar mandarine so bile prve na dražbi.

Kdo jih je kupil, še ni znano. Lani je bil prvi kupec supermarket s prestižnimi živili, ki si je z mandarinami kupil tudi veliko promocije.

Foto: JA Nishiuwa

Od najdražjih jabolk do visoko cenjenega grozdja

Prestižne vrste sadja na Japonskem sicer niso redkost. Tam na primer gojijo najdražja jabolka na svetu, sekai ichi, ki so posebna zaradi svoje velikosti, posamezen sadež lahko doseže celo kilogram, in cene - slabih 20 evrov na jabolko. Podobno neverjetne cene dosega namizno grozdje ruby roman, ki ga prav tako vsako leto prodajajo na dražbi - lani je grozd s 24 jagodami dosegel ceno 1,2 milijona jenov oziroma slabih deset tisoč evrov.

"V Aziji, predvsem pa na Japonskem, imajo do sadja drugačen odnos," je za CNN pojasnila Soyeon Shim z univerze v Madisonu v Wisconsinu, "kupovanje in uživanje sadja je povezano z družbenimi in kulturnimi običaji. Bolj kot del vsakodnevne prehrane sadje tam razumejo kot luksuz, zato je pomemben del japonskih ritualov obdarovanja."

