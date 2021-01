Triki, s katerimi boste premagale menstrualno bolečino

Kar 26 odstotkov žensk na svetu se spopada z menstrualnimi bolečinami, poroča portal Glamour Magazine. Mnoge imajo celo tako hude težave, da morajo med menstrualno krvavitvijo vzeti kakšen dan bolniške odsotnosti. V Veliki Britaniji je na primer letno kar pet milijonov dni bolniške odsotnosti, ki je posledica ženskega menstrualnega cikla.

In čeprav imajo danes ženske na voljo številne farmakološke načine lajšanja menstrualne bolečine, pa lahko poskušajo težave omiliti tudi na bolj naravni način. Tukaj je nekaj preprostih trikov, ki utegnejo pomagati pri najbolj bolečih trenutkih menstrualnega cikla.

Topli obkladki

Mnogim ženskam pri lajšanju menstrualnih bolečin pomaga, da si razbolele dele grejejo. Uporabite lahko vročo brisačo, blazinice iz gela, ki se lahko segrevajo, termofor ali pa, preprosto, v steklenico oziroma plastenko nalijte vročo vodo. Topel obkladek si položite na predel jajčnikov in maternice ter na ledveni del, če bolečine oziroma napetost ob menstruaciji čutite tudi tam.

Če vas ne moti, uporabite tampon; če pa ste ga tako ali tako vajene uporabljati med menstruacijo, si lahko za kratek čas privoščite tudi toplo kopel, v katero kanete kapljico katerega od eteričnih olj za sproščanje. Ali pa greste pod topel tuš in si med prhanjem rahlo masirate dele, razbolene od menstrualnega cikla.

Menstrualne krče pomagajo omiliti topli obkladki. Foto: Getty Images

Položaj zarodka

Pri menstrualnih bolečinah si lahko pomagate tudi tako, da se udobno namestite v posteljo ali na kavč ter se namestite v položaj zarodka, kot mu pravimo. Če se uležete na stran in pokrčite noge, bodo namreč menstrualni krči manj boleči, saj ta položaj razbremeni pritisk na trebušne mišice in rodila. Poleg tega je v tem položaju najmanj možnosti, da vam bo menstrualna kri "ušla".

Široka, udobna oblačila

Če imate med menstrualno krvavitvijo močne menstrualne krče, vas lahko tesna oziroma oprijeta oblačila dodatno motijo. Sploh kakšne hlače, ki so ozke v pasu, okoli trebuha pa prav nič elastične. Zato v tistih dneh brez slabe vesti posezite po ohlapnih oblačilih, morda po udobni obleki, v katerih vas ne bo nič stiskalo in se boste počutile svobodno in udobno.

Privoščite si hrano, ki si jo vaše telo najbolj želi. Foto: Getty Images

Hrana za dušo

Mnoge ženske znajo povedati, da se jim v dneh tik pred in med menstruacijo, močno poveča apetit in bi pojedle veliko več kot običajno. Ali pa hrepenijo po kakšni določeni hrani, na primer po sladkem ali ocvrtem. Spet tretje bi pojedle skorajda vse, kar jim pride pod roke.

In v dneh menstruacije si morate to tudi dovoliti. Dajte telesu, kar potrebuje, brez zadržkov ali slabe vesti. Kajti ko najbolj občutljivi dnevi minejo in so hormoni spet v ravnovesju, je pri večini pripadnic nežnejšega spola tako ali tako spet vse "po starem". Zato nekaj dni kršenja vaših ustaljenih prehranjevalnih navad ne bo pustilo nobene škode.

Izogibajte se alkoholu

Sliši se nenavadno, ampak pravzaprav je smiselno. Mnoge ženske imajo namreč ob menstruaciji tudi težave s kožo, pojavijo se mozolji ali druge, s hormoni povezane kožne nevšečnosti. In da se bodo lahko jetra osredotočila na čiščenje vaših hormonskih aken, jim pomagajte tako, da jih ne obremenjujete še dodatno z uživanjem alkohola, še svetuje portal Glamour Magazine.

Menstrualno bolečino pomaga omiliti tudi tako imenovani položaj zarodka.