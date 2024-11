Pripravljeni na najhujše: krompir, zelje, bolonjska omaka in tablete joda

Na Švedskem bodo danes gospodinjstva začela prejemati izvode nove brošure z nasveti prebivalcem, kako naj se pripravijo in ravnajo v primeru vojne ali drugih nepričakovanih kriz. Nasvete prebivalcem za ravnanje v primeru kriz ali vojne sta nedavno posodobili tudi Norveška in Finska.

Dvakrat debelejša rumena knjižica

Na Švedskem so v luči vojne v Ukrajini zaradi poslabšanja varnostnih razmer posodobili brošuro z naslovom Če pride do krize ali vojne. Rumena knjižica, ki jo bodo prejela gospodinjstva, je dvakrat debelejša, kot je bila prejšnja izpred šestih let.

Švedski minister za civilno obrambo Carl-Oskar Bohlin je oktobra dejal, da morajo zaradi spremenjenih globalnih razmer te spremembe odražati tudi informacije švedskim gospodinjstvom. V začetku leta je opozoril, da bi na Švedskem "lahko prišlo do vojne", ter ocenil, da premiki v smeri obnove "popolne obrambe" napredujejo prepočasi.

Med nasveti, s čim naj se prebivalci založijo, da bi lahko v primeru vojne ali kriznih razmer nekaj časa preživeli sami, švedska brošura med drugim našteva krompir, zelje, korenje in jajca ter pločevinke bolonjske omake.

Norvežani so pred kratkim v nabiralnike prejeli brošuro, v kateri jih oblasti pozivajo, naj bodo pripravljeni, da bodo v primeru ekstremnih vremenskih razmer, vojne in drugih groženj teden dni zmožni preživeti sami.

Hranila z dolgo življenjsko dobo, zdravila in tablete joda

Prejšnjo brošuro izpred šestih let so po besedah predstavnika direktorata za civilno zaščito (DSB) Toreja Kamfjorda posodobili, ker so podnebne spremembe in bolj ekstremni vremenski dogodki, kot so poplave in zemeljski plazovi, prinesli večja tveganja.

"Poslali smo 2,2 milijona tiskanih izvodov, enega za vsako gospodinjstvo na Norveškem," je za BBC dejal Kamfjord, ki je odgovoren za kampanjo t. i. samopripravljenosti.

V shrambi naj bi na Norveškem prebivalci hranili živila z dolgo življenjsko dobo, kot so pločevinke fižola, energijske ploščice in testenine, pa tudi zdravila, za primer jedrske nesreče tudi tablete joda.

Finci z digitalno brošuro

Za razliko od Švedske in Norveške se je vlada v Helsinkih odločila, da brošura z nasveti, ki bi jo prejela gospodinjstva, ne bo v tiskani obliki, saj bi to "stalo milijone". Fincem je tako na voljo digitalna brošura, ki jo je mogoče tudi lažje posodobiti.

V poglavju o vojaškem konfliktu digitalna brošura pojasnjuje, kako bi se vlada in predsednik odzvala v primeru oboroženega napada, in poudarja, da so finske oblasti "dobro pripravljene na samoobrambo".

Med drugim vsebuje nasvete, kako bi preživeli več dni brez elektrike z zimskimi temperaturami do 20 stopinj Celzija pod ničlo. Finci pa naj se med drugim založijo s hrano, ki jo je enostavno kuhati, hrano za hišne ljubljenčke, pa tudi s tabletami joda in rezervnim napajanjem, poroča BBC.