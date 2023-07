Po nesreči na odprtem oceanu s psičko preživel več kot dva meseca

Aprila se je 51-letni sydneyjski mornar Tim Shaddock s svojo psičko Bello iz mehiškega La Paza odpravil v Francosko Polinezijo, a je nekaj tednov po izplutju njuno barko poškodovala nevihta. Pretekli konec tedna je mornarja in njegovo psičko rešila vlačilka, potem ko ju je pred tem opazil helikopter, poroča BBC.

Australian sailor Tim Shaddock has been rescued after being adrift for two months, surviving by eating raw fish and drinking rainwater. pic.twitter.com/99fBy2Tk82