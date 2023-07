Podjetje OceanGate zaradi nesreče prenehalo delovati

Ameriška obalna straža je sporočila, da so v razbitinah podmornice Titan, ki so jo na površje dvignili s plovili na daljinsko vodenje brez posadke, našli človeške ostanke, ki so v obdelavi pri mrliškem ogledniku.

Med mrtvimi je bil tudi glavni izvršni direktor podjetja OceanGate Stockton Rush, ki je pilotiral podmornico. Njene ostanke so našli 500 metrov od razbitin Titanika.

Prekinitev za nedoločen čas je logična poteza

Preiskava ameriške obalne straže se bo nadaljevala, predvidena so tudi javna zaslišanja. Prekinitev operacij za nedoločen čas, ki se lahko zaradi pričakovanih tožb in morebitnih kazenskih pregonov spremeni v stalno, je logična poteza podjetja OceanGate, ki ga obtožujejo, da je potovanja na dno oceana izvajalo brez zadostnih varnostnih ukrepov.

V težavah je najverjetneje tudi proizvajalec podmornice Titan in vsa podjetja, ki so pri tem sodelovala. Če se podjetja zaprejo, pa bo po mnenju strokovnjakov težko računati na odškodnine.

Potniki so morali pred avanturo podpisati dokument

Potniki, med katerimi so bili poleg Stocktona Rusha še britansko-pakistanski podjetnik Šahzada Davud in njegov sin Sulejman, britanski poslovnež in pilot Hamish Harding ter francoski strokovnjak za Titanik Paul Henri Nargeolet, so morali pred avanturo podpisati dokument, ki podjetje opere vse krivde v primeru nesreče.

Vendar to dejstvo ne bo ustavilo preiskav ameriških in kanadskih oblasti. Kanada že izvaja tudi preiskavo ladje Polar Prince, ki je plula pod kanadsko zastavo, ko je služila kot odskočna deska za potop podmornice Titan.