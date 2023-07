Težak dan v slovenskih gorah: posredovali v petih nesrečah, tudi smrtni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes se je v gorah zgodilo pet nesreč, v katerih so skupaj posredovali posadka policijskega helikopterja z dežurno ekipo za reševanje v gorah in gorskimi reševalci. Ena oseba je umrla, so sporočili iz Policijske uprave Kranj.