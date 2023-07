Na obvoznici nalet avtobusa in štirih vozil, na primorki motorist ostal ujet pod vozilom

Severna ljubljanska obvoznica je med priključkoma Ljubljana Bežigrad in Ljubljana Tomačevo proti Zadobrovi ponovno odprta, poroča prometnoinformacijski center. Tam so namreč odstranili posledice prometne nesreče, ki se je zgodila okoli 17. ure.

Na severni ljubljanski obvoznici je od krožišča Tomačevo proti razcepu Zadobrovi nastal zastoj. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje se je tam ob 16.42 zgodila nesreča. Pred izvozom Tomačevo v smeri Novih Jarš je prišlo do naleta avtobusa in štirih osebnih vozil. Do nesreče je prišlo zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo voznika avtobusa, v katerem ni bilo potnikov. V trčenju sta bila poleg vseh štirih voznikov osebnih vozil lažje poškodovana še potnika.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah nesreče in vodijo postopek o prekršku.

Na primorski avtocesti motorist ostal ujet pod vozilom

Na primorski avtocesti so odstranili posledice prometne nesreče, vendar ostaja zastoj, ki na južni ljubljanski obvoznici sega do priključka Ljubljana Rudnik.

Po podatkih uprave za zaščito in reševanje sta ob 15.58 pred izvozom za Brezovico trčila motorist in tovorno vozilo. Motorist je poškodovan ostal ujet pod vozilom. Gasilci so motorista rešili izpod vozila in ga skupaj z reševalci oskrbeli.

Zastoji tudi na južni ljubljanski obvoznici

Prometnoinformacijski center poroča o zastojih na južni ljubljanski obvoznici od razcepa Kozarje do Barja.

Zastoj je tudi na primorski avtocesti od Unca proti Ljubljani na posameznih odsekih, zamuda je 45 minut.

Na mariborski vzhodni obvoznici je zastoj pred Malečnikom proti Šentilju, zamuda 25 minut, proti Ljubljani je zamude 15 minut. Krajši zastoj je tudi na štajerski avtocesti pred predorom Jasovnik proti Ljubljani.

Zastoji so tudi na cestah Brezovica–Ljubljana, Lesce–Bled, Šmarje–Koper in Vič–Brezovica.