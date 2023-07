Padli so rekordi, kje so meje? Nebo je prepolno letal.

Spletna aplikacija FlightRadar24 je opozorila na podatke o velikem porastu letalskega prometa. Ta je leta 2020 z epidemijo covid-19 in močno omejenimi možnostmi potovanja doživel hud udarec za vsa letališča in prevoznike, obseg prometa pa se zdaj spet močno povečuje. Gostota letalskega prometa s pomanjkanjem delovne sile povzroča tudi zamude v letalskem prometu.

V začetku marca leta 2020 so v povprečju dnevno sledili še okrog 170 tisoč najrazličnejšim letalom, do sredine aprila je to povprečje padlo na komaj 60 tisoč poletov. Povprečno število komercialnih poletov je upadlo z dobrih 100 na manj kot 30 tisoč.

Obseg celotnega letalskega prometa se je takrat v enem mesecu zmanjšal za trikrat.

vir: FlightRadar24

Yesterday was the busiest day for commercial aviation that we’ve ever tracked. We tracked 134,386 commercial flights on 6 July and today is shaping up to be another busy day. More than 20,000 flights are in the air right now. pic.twitter.com/E7wheAo86B