40 dni v džungli: reševalec razkril prve besede ene od deklic

"Najstarejša deklica Lesly je z najmlajšo punčko v naročju stekla proti meni in rekla: 'Lačna sem,'" je za javni televizijski kanal RTVC povedal Nicolas Ordonez Gomes , eden od reševalcev, ki so sodelovali pri iskanju štirih otrok iz Kolumbije. Ti so po letalski nesreči v džungli preživeli več kot 40 dni. Poleg otrok so bili na letalu mati, pilot in še ena odrasla oseba, ki so v nesreči umrli. Kot je povedal oče otrok, je mati, ki je umrla štiri dni po nesreči, otrokom najverjetneje naročila, naj zapustijo kraj nesreče in poskušajo najti pot v civilizacijo.

Tri deklice, stare 13, devet in eno leto, ter petletnega dečka so v petek našli globoko v amazonskem pragozdu, potem ko je letalo, s katerim so potovali od letališča Araracuara v Caqueti do San Joseja del Guaviare, 1. maja strmoglavilo.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

"Z dojenčkom v naročju je stekla proti meni in rekla: 'Lačna sem'"

Ko so reševalci dva tedna po strmoglavljenju prišli do letala, otrok ni bilo nikjer. Takoj zatem je stekla obsežna reševalna akcija, v kateri je sodelovalo 160 vojakov in 70 domorodcev, ki dobro poznajo džunglo. Ker jih je skrbelo, da bodo otroci še naprej tavali in bo iskanje vedno težje, so v gozd odvrgli deset tisoč letakov z navodili v španščini in domorodnem jeziku otrok, naj ostanejo, kjer so. Na letake so zapisali tudi navodila za preživetje, vojska pa je v džunglo odvrgla še pakete s hrano in ustekleničeno vodo. Reševalci so s helikopterjev otrokom predvajali tudi sporočilo, ki ga je posnela njihova babica, s pozivom, naj ne tavajo okrog.

Reševalci in domorodci so otroke našli štirideset dni po strmoglavljenju, v iskalno akcijo pa je bil vključen pes Wilson, ki je še vedno pogrešan v amazonskem pragozdu. "Najstarejša deklica Lesly je z najmlajšo punčko v naročju stekla proti meni in rekla: 'Lačna sem,'" je za javni televizijski kanal RTVC povedal Nicolas Ordonez Gomes, eden od članov ekipe za iskanje in reševanje.

Jedli so sadeže deževnega gozda in se skrivali pred živalmi

Po besedah oblasti in sorodnikov je bilo za njihovo preživetje ključno poznavanje sadežev deževnega gozda. Med štiridesetdnevno preizkušnjo naj bi otroci, ki so pripadniki domorodne skupine Huitoto, jedli moko in semena kasave. Najstarejša deklica je povedala, da so se skrili v drevesna debla, da bi se zaščitili pred kačami, jaguarji in drugimi plenilci, pa tudi skupinami oboroženih tihotapcev mamil.

Potem ko so otroke rešili, so jih s helikopterjem odpeljali v Bogoto in nato v vojaško bolnišnico, kjer so jih v soboto obiskali predsednik Gustavo Petro, vladni in vojaški uradniki ter sorodniki. Tam bodo ostali vsaj dva tedna.

Obiskal jih je predsednik Gustavo Petro. Foto: Reuters