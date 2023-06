Za preživetje otrok, ki so jih po 40 dneh rešili iz džungle, zaslužna 13-letnica #video

Štirje kolumbijski otroci, ki so jih po 40 dneh v amazonski džungli v petek našli žive, so shujšani in slabotni, a veseli, poročajo tuje tiskovne agencije. Zdravijo jih v vojaški bolnišnici v Bogoti, kjer so jih v soboto obiskali sorodniki. Ti so skupaj z obrambnim ministrom zasluge za preživetje otrok pripisali znanju in pogumu 13-letne deklice.

Pogrešane otroke, stare 13, devet, štiri in eno leto, so našli v petek, 40 dni po nesreči letala v džungli na jugu Kolumbije. V nesreči so umrli vsi trije odrasli na krovu, med njimi tudi mama otrok. Z letalom so jih prepeljali v vojaško bolnišnico v Bogoti, kjer so se že srečali s sorodniki.

Otroci, ki so jih rešili iz džungle, so se že srečali s sorodniki. Foto: Reuters

Obiskala sta jih tudi kolumbijski predsednik in obrambni minister

Bolnišnico sta obiskala tudi kolumbijski predsednik Gustavo Petro in obrambni minister Ivan Velasquez. Zadnji je pojasnil, da otroci okrevajo, vendar jih za zdaj še vedno hranijo le s tekočo hrano, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Veseli so, da vidijo družino," je novinarjem kmalu po obisku povedal njihov dedek Fidencio Valencia. "Otroci vedo, kako preživeti v džungli," je dodal in pojasnil, da so med tavanjem po džungli jedli predvsem moko, ki so jo našli na letalu, pa tudi različna semena, sadeže in koreninice. Zdaj so povsem izmučeni in zelo shujšani, je povedal dedek.

Tako babica otrok Fatima Valencia kot minister Velasquez sta se strinjala, da je za preživetje otrok odgovorna 13-letna Lesly, ki je "s svojim znanjem in bojevniškim duhom poskrbela za varnost svojih mlajših bratov in sester".

Bolnišnico sta obiskala tudi kolumbijski predsednik Gustavo Petro in obrambni minister Ivan Velasquez. Foto: Reuters

General bo postal boter najmlajšega otroka

General Pedro Sanchez, ki je vodil reševalno akcijo, se je za pomoč zahvalil tudi številnim domorodcem. Na željo očeta pa bo general postal boter najmlajšega otroka. Najmlajša dva otroka, ki imata zdaj pet in eno leto, sta rojstna dneva preživela v džungli.

V obsežnem reševanju je sicer sodelovalo 160 vojakov in 70 domorodcev, ki dobro poznajo džunglo. Na tem območju živijo jaguarji, kače in drugi plenilci, tam so prisotne tudi oborožene skupine tihotapcev mamil.

Ker jih je skrbelo, da bodo otroci še naprej tavali in jih bodo vedno težje našli, so v gozd odvrgli deset tisoč letakov z navodili v španščini in domorodnem jeziku otrok, naj ostanejo, kjer so. Letaki so vsebovali tudi nasvete za preživetje, vojska pa je odvrgla pakete s hrano in ustekleničeno vodo. Reševalci so s helikopterjev otrokom predvajali tudi sporočilo s pozivom, naj ne tavajo okrog, ki ga je posnela njihova babica.

Čeprav so otroke že rešili, pa reševalna akcija ni povsem zaključena. Vojska je namreč danes sporočila, da bo še naprej iskala reševalnega psa Wilsona, ki je med iskanjem otrok izginil. Pes je bil ključnega pomena pri najdbi nekaterih predmetov, ki so jih otroci za seboj pustili v džungli. Prvi se je sicer do pogrešanih otrok prebil eden od domorodskih reševalcev. Našel jih je kakih pet kilometrov zahodno od kraja nesreče na območju, ki ga pred tem še niso preiskali, dodaja AFP.

Najmlajša dva otroka, ki imata zdaj pet in eno leto, sta rojstna dneva preživela v džungli. Foto: Reuters