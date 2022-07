Na Matajurju rešili pohodnika, ki je sedem dni preživel brez hrane

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanski reševalci so v soboto na gori Matajur rešili pohodnika, ki je po padcu brez hrane in vode preživel sedem dni. Enaintridesetletnik je bil ob padcu v razpoko le lažje poškodovan, a je ob zdrsu izgubil nahrbtnik z mobilnim telefonom, vodo in drugo opremo, sam pa se ni mogel rešiti.