Manekenka razbija tabu: pozirala v seksi hlačkah z ogromnim vložkom

Ob serijo fotografij, na katerih nosi bele spodnjice, ob tem pa je viden vložek, ter belo nekoliko majico, je Jess Megan dodala tudi dolg zapis. V njem je poudarila, da je menstrualni cikel dandanes še vedno tabu in da je čas, da se to spremeni. Ter da se spremenijo tudi reklamne kampanje o vložkih ter tamponih. Prvi korak za to je ob sodelovanju z ameriškim podjetjem, ki izdeluje povsem naravne, ekološke pripomočke za ženske v času menstruacije, naredila sama.

"Vsi ste me že stokrat videli v spodnjem perilu. Razlika je le, da tokrat nosim tudi krasen, ogromen vložek. Ki kot nekakšna majhna odeja prekriva mojo vulvo," je začela zapis. "Kaj je na tej objavi, da je toliko bolj provokativna? Moje brezsramno razkazovanje funkcije, za katero smo naučeni, da je zasebne narave? Vprašajte se, zakaj je za vas v redu, da me vidite v tradicionalnih ženskih vlogah v lepem spodnjem perilu, ampak ne v dnevih, ko imam menstruacijo? Zakaj bi to morala biti zasebna stvar, ko pa je nekaj, kar je za številne pogosta realnost? Sramovanje, ko gre za menstrualni cikel, je v svetu velika težava, številne zaradi tega trpijo."

Dodala je še, da imajo ženske dovoljenje, da so zapeljive in poželjive, a ne tiste dni v mesecu, ko krvavijo. In takšno dojemanje želi spremeniti. Prav tako želi ženske opomniti, da lahko med menstruacijo za večje udobje uporabljajo velike vložke in tampone, ki so povsem naravni in ne vsebujejo plastičnih primesi, te lahko dražijo intimne predele ter celo vodijo v neprijetna vnetja.

Veliko njenih sledilk je objavo na Instagramu pozdravilo z navdušenjem. A nekatere ženske so vseeno zagovarjale mnenje, da je mesečna krvavitev še po mnenju njih samih precej odvratna in da jo prav zato želijo ohraniti v zasebni sferi.

"Dovoljeno je, da nekatere stvari ostanejo zasebne. Moja menstruacija je še zame ogabna in ne zamerim ljudem, ki nočejo vedeti zanjo," je zapisala ena od sledilk. Podobnega mnenja je bila tudi druga: "Menstruacija ni nekaj, česar bi se sramovale, ampak je resnično nekaj, kar hočeš ohraniti v svoji zasebnosti. Ženske ne dela manj privlačne. Tole je po mojem mnenju šlo malo predaleč. A to je tvoj profil in lahko počneš, kar hočeš, če je nam všeč ali ne."