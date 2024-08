Kdaj so tamponi lahko nevarni?

Tamponi so za mnoge ženske priljubljena izbira med menstruacijo, saj so zelo priročni še posebej v poletnih dneh. Kljub temu pa njihova uporaba lahko prinese določena tveganja, ki jih je dobro poznati.

Sindrom toksičnega šoka, ki mu pravimo tudi STS

Eden najresnejših zapletov, povezanih z uporabo tamponov, je sindrom toksičnega šoka (STS). Ta redka, a nevarna bolezen nastane zaradi bakterij, ki lahko sproščajo toksine. Tamponi z visoko vpojnostjo lahko ustvarijo pogoje za razmnoževanje te bakterije, še posebej, če tampon uporabljate predolgo. Če opazite simptome, kot so visoka vročina, bruhanje, driska ali izpuščaji, takoj odstranite tampon in obiščite zdravnika, saj so lahko posledice ob nepravilnem ravnanju zelo resne.

Poškodbe in draženje nožnice

Nepravilna uporaba tamponov lahko prav tako povzroči suhost in draženje nožnice, kar poveča tveganje za okužbe. Pomembno je izbrati tampon z ustrezno vpojnostjo in ga redno menjavati, običajno vsake 4 do 6 ur, odvisno od tega, kako močno menstruacijo imate.

Foto: Shutterstock

Zadržani tampon

Pozabljeni ali zadržani tampon lahko povzroči neprijeten vonj, okužbe in poveča tveganje za STS. Če imate težave pri odstranjevanju tampona ali opazite neprijeten vonj, se obvezno posvetujte z zdravnikom.

Alergijske reakcije

Nekatere ženske lahko razvijejo alergije na materiale v tamponih, kar povzroči srbenje, rdečico ali oteklino. Če opazite te simptome, prenehajte uporabljati tampone in jih nadomestite z vložki.

Foto: Shutterstock

Nasveti za varno uporabo

Izberite tampon z ustrezno vpojnostjo.

Menjajte tampon vsakih 4 do 6 ur.

Pred vstavljanjem in po njem si umijte roke.

Ponoči raje uporabljajte higienske vložke.

