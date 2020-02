Škotinje po novem do tamponov brezplačno #video

Na Škotskem bo, kot kaže, od zdaj vsem ženskam omogočen brezplačen dostop do tamponov, vložkov in preostalih sanitarnih izdelkov. Zakon, ki ga je predlagala članica laburistične stranke Monica Lennon, bo Škotsko predvidoma stal dobrih 24 milijonov funtov letno (več kot 28 milijonov evrov).

Že leta 2018 so Škoti sprejeli zakon, ki zagotavlja brezplačne sanitarne izdelke šolarkam, dijakinjam in študentkam. "To so nujne potrebščine, do katerih nihče ne sme biti prikrajšan," meni Lennonova.

Čeprav je predlagani zakon naletel na vrsto skeptikov med konservativci, češ da ni nujno potreben, je Lennonovi uspelo prepričati člane škotskega parlamenta. Po izredni podpori mladih, žensk in ne nazadnje preostalih strank so si premislili tudi v konservativnem taboru, kar je bilo odločilno za sprejetje zakona.