Trdoživi kot čebele – že 70 let

Direktor Medexa Miran Goslar ob otvoritvi tovarne na Linhartovi cesti v Ljubljani leta 1972. Foto: Medex

Medexov mejnik ne odraža le dolgoživosti podjetja, ampak tudi nenehno navdihovanje pri izjemnih lastnostih čebel, kot so vzdržljivost, sodelovanje, stalno učenje, prilagodljivost in odpornost. Podjetje, ki je bilo v svojem začetku specializirano le za izvoz medu, je v svoji dolgoletni zgodovini šlo čez mnoge prelomnice in se večkrat znašlo na robu obstoja. Pravi zagon pa je Medex dobil v zgodnjih šestdesetih letih z odprtjem sodobnega laboratorija, s pomočjo katerega so tradicionalno uporabo čebeljih izdelkov podkrepili z znanostjo in se razvili v vodilnega proizvajalca prehranskih dopolnil na osnovi čebeljih pridelkov ne samo v nekdanji Jugoslaviji, temveč tudi širše po svetu. Veliko prelomnico je za podjetje pomenil razpad Jugoslavije, ko so izgubili kar 70 % tako nabavnega kot prodajnega trga. Takrat so se borili za preživetje tudi z dejavnostmi, kot je denimo proizvodnja konditorskih izdelkov. Kot edino podjetje, specializirano za proizvodnjo čebeljih pridelkov na področju bivše Jugoslavije, so s trdoživostjo premagali tudi ta izziv.

Direktor razvoja dr. Rok Kopinč. Foto: Medex

Navdih iz narave, nadgrajen z obilico znanja, izkušenj, kliničnih raziskav in razvoja

Medex ponuja inovativna prehranska dopolnila, ki temeljijo na čebeljih pridelkih in drugih naravnih izvlečkih, pomagajo pa pri skrbi za zdravje na najrazličnejših področjih. Zaradi svojih inovativnih naravnih izdelkov je podjetje postalo tudi ambasador slovenskega gospodarstva Green. Creative. Smart. V podjetju se registrirana razvojno-raziskovalna skupina s štirimi doktorji znanosti zavzema za vzdrževanje znanstvene odličnosti, ki zagotavlja konkurenčno prednost. Ključno vodilo uspeha je dokazovanje učinkovitosti izdelkov s konkretnimi študijami, saj v Medexu želijo uporabnikom zagotoviti resnične učinke. V sodelovanju z Univerzo na Primorskem so izvedli klinično študijo, s katero so prvi na svetu dokazali izjemno delovanje matičnega mlečka na zmanjšanje vnetnih procesov pri ljudeh. »Pomembno je, da uporabnik dobi točno tisto, kar kupi. Osnovno gonilo našega razvoja odraža naš slogan: Moč čebel. Dokazi znanosti. To pomeni, da uporabljamo znanstvene metode, s katerimi zagotavljamo učinek končnega izdelka. Naredimo klinično raziskavo, da vidimo, kako izdelek deluje, zato lahko kupcu vselej zagotovimo, da je izdelek vreden nakupa – ne zaradi marketinške zgodbe, ampak zaradi dejanskih učinkov,« filozofijo razvoja izdelkov opisuje dr. Rok Kopinč, direktor razvoja v Medexu.

Dediščina sodelovanja in odpornosti

Kot čebele, ki prepotujejo velike razdalje za dobrobit svojega panja, je Medex svoj doseg razširil daleč preko meja Slovenije. Koristi prehranskih dopolnil na osnovi čebeljih izdelkov prinaša na globalni trg, saj so izdelki na voljo v več kot 30 državah po svetu. Uspeh podjetja je dokaz moči skupnega truda in znanja, predvsem pa delovanja po vzoru (čebelje) družine, saj še vedno gre za družinsko podjetje s proizvodnjo v Ljubljani, v njem pa deluje že tretja generacija.

Tri generacije podjetja Medex: generalna direktorica Aleša Mižigoj, nekdanji direktor Aleš Mižigoj, direktor strategije Martin Kandus. Foto: Žiga Intihar

Praznovanje mejnika z zahvalo

Ob praznovanju 70. obletnice se Medex iz srca zahvaljuje zvestim strankam, predanim zaposlenim, poslovnim partnerjem in čebelam samim. Brez njihovega trdega dela, marljivosti in neprecenljivih lekcij, ki jih ponujajo, Medexovo potovanje ne bi bilo mogoče. »Ko razmišljamo o sedmih desetletjih naše poti, smo ponosni na preteklost in hvaležni vsem, ki so bili in so še z nami na naši poti. Ob tem zremo v prihodnost in se veselimo novih spoznanj in učenja. Čebelja družina je namreč superorganizem, saj ena sama čebela v naravi ne more obstati,« je povedala Aleša Mižigoj, generalna direktorica Medexa. »Naša obletnica ni le praznovanje preteklosti Medexa, ampak zaveza prihodnosti, saj se bomo še naprej učili od čebel ter se osredotočali na trajnost, inovacije in zdravje ljudi s pomočjo narave.«

