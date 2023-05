To prijateljstvo traja že 150 let. Preberite tudi, kako ohraniti trdne vezi.

Prijateljstvo je eno izmed največjih daril v življenju. A kot je to pri vsakem odnosu, je tudi pri prijateljstvu potreben vzajemni trud, ki poskrbi za trajne odnose. V članku vam predstavljamo tri nasvete, kako ohraniti trdno prijateljstvo, preberite pa tudi, katero prijateljstvo traja že 150 let.

1. Vzdržujte redno druženje in komunikacijo

Komunikacija in redno druženje sta ključnega pomena za vsak odnos. Redna komunikacija je temelj za gradnjo zaupanja in razumevanja med prijatelji. Ne dovolite, da se komunikacija z vašimi prijatelji zmanjša – pomembno je, da si vzamete čas. Če menite, da je vaš urnik preveč zaseden, poskusite z načrtovanjem vnaprej. Vsak mesec določite termin za kavo ali kosilo, kar bo tako postala vaša navada. Primer: vsako prvo sredo v mesecu si rezervirajte čas za preživljanje časa s prijateljem in tako ohranjajte vajino druženje. Preživljanje skupnega časa pa prav tako ne sme biti pasivno. Izberita zanimive načine za druženje in skupaj poskusita nekaj novega – morda celo t. i. bungee jumping ali klekljanje. Prav tako pa je pomembno, da se s prijateljem poslušata. Prisluhnite njegovim dogodivščinam, uspehom in težavam. Pristna komunikacija bo vsekakor okrepila vajin odnos.

2. Bodite zvesti in zanesljivi

Zvestoba in zanesljivost sta temelja vsakega pravega prijateljstva. Prijatelju izkažite podporo, bodite tam zanj v težkih časih in ga spodbujajte pri njegovih ambicijah – tudi če jih včasih ne razumete in so vaši cilji povsem drugačni. Pomembno je, da ste zanesljivi in se držite svojih obljub. Če se dogovorite za srečanje ali pomoč, to res storite. S tem boste pokazali, da zares cenite vajino prijateljstvo.

3. Sprejmite razlike in jih spoštujte

Čeprav imate s prijatelji veliko skupnega, ste si v nekaterih pogledih precej različni. Nikoli ne boste našli človeka, ki se bo z vami vedno strinjal – imate različna mnenja, interese in tudi navade. Ravno zato je pomembno, da razlike sprejmete in jih razumete. Včasih je še bolj zabavno, če ste si s prijatelji nekoliko različni, saj tako spoznate še druge poglede in hobije – mogoče pa vam kakšen priraste k srcu.

