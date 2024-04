Tako boste preprečili in ustavili spomladanske alergije

Vstopili smo v toplejši del leta, čas cvetočega cvetja in višjih temperatur ter tudi v obdobje, ki je lahko za alergike še posebej obremenilno. Zrak se napolni s cvetnim prahom, ki z naraščajočim onesnaževanjem pri mnogih posameznikih povzroča alergijske reakcije, znane kot seneni nahod. Tudi vam spomladi teče iz nosu, kihate in se vam solzijo oči? Najverjetneje ste preobčutljivi na cvetni prah. Kako si pomagati ? Je izogibanje dejavnostim na prostem, ko je raven cvetnega prahu visoka, za alergike res edina rešitev? Pomembno je poiskati strategijo, ki ne vpliva na kakovost vašega časa v naravi in ki kar najbolje deluje za vas, da lahko uživate v pomladi.

Znaki, kot so kihanje, smrkanje, izcedek iz nosu ter solzne in srbeče oči, so tipični znaki alergije. Pojavijo se takrat, ko pridemo v stik z alergenom. V osnovi poznamo sezonske alergije, pri katerih se simptomi pojavijo spomladi, poleti ali jeseni in so običajno posledica cvetnega prahu, ter trajne, pri katerih se simptomi pojavljajo vse leto. Za najpogostejšo vrsto alergij velja alergijski nahod, pri katerem so povzročitelji alergeni, ki jih vdihnemo, to so cvetni prah, izločki pršic, živalski prhljaj, prah ...

Ne glede na pojavnost alergij ali njene simptome velja, da alergije lahko alergikom močno poslabšajo kakovost vsakodnevnega življenja, skrb vzbujajoče je tudi dejstvo, da naj bi število ljudi z alergijami vsako leto naraščalo.

Kriva je alergija

Alergije so v osnovi pretirana reakcija organizma na snovi (alergeni), ki jih večina ljudi normalno prenese. Pojavijo se lahko kadarkoli v življenju in jih navadno ni mogoče pozdraviti. Alergije se tako ali drugače ne izrazijo, če se alergenu izognemo, kar je izredno težko.

Ker se vsem alergenom včasih le stežka izognemo, zdravniki predpišejo zdravila za lajšanje simptomov, ki imajo manjše ali večje stranske učinke. Značilnost teh zdravil je, da delujejo le na simptome – posledice alergije (zmanjšujejo izcedek iz nosu, kihanje, pordele in solzne oči …), ne pa na vzrok za nastanek alergijskega nahoda.

Bolj učinkovita in zdravju prijazna kot blaženje simptomov sta preprečevanje alergij ter krepitev odpornosti organizma pred alergijami.

Kako si pomagati? Preprečevanje nastanka alergijske reakcije je bistveno bolj prijazno do zdravja kot blaženje simptomov alergije. Da, prvo pravilo je, da se poskusimo izogibati alergenom, vendar to običajno ni mogoče v celoti. Simptome alergij lahko blažimo z zdravili (antihistaminiki, kortikosteroidi), ki imajo neželene učinke in niso stoodstotno učinkoviti. Naš nasvet? Vsekakor velja prednostno upoštevati omenjeno prvo pravilo, ob tem pa namesto blaženja simptomov preprečite dostop alergenov in s tem pojav alergijskega nahoda. Izberite naravne, varne medicinske pripomočke Nasaleze, ki že skoraj 30 let brez stranskih učinkov učinkovito pomagajo pri alergijah. Primerni so za odrasle, otroke, nosečnice in doječe matere. Izdelka Nasaleze Junior in Nasaleze Mint ponujata rešitev za odrasle, otroke, nosečnice in doječe matere.

Edini pršili za nos v prahu, ki prinašata varno in učinkovito zaščito pred letečimi alergeni

Nasaleze Junior (Children's Allergy Blocker) in Nasaleze Mint (Allergy blocker) sta edini pršili za nos v prahu, ki prinašata varno in učinkovito zaščito pred letečimi alergeni. Njun učinek je podprt z več kot 30 kliničnimi študijami in z milijoni zadovoljnih uporabnikov po vsem svetu. Vsebujeta naraven celulozni prah, z nežno aromo peperminta (Nasaleze Mint) oz. jagode v proizvodu Nasaleze Junior, ki je prednostno namenjen otrokom.

Proizvoda ne vsebujeta zdravilnih učinkovin, zato sta popolnoma varna za uporabo in ne povzročata neželenih učinkov. Cenili boste tudi njuno priročnost. Plastenki Nasaleze Junir in Nasaleze Mint sta majhni in primerni za vsak žep, tako pa sta tudi vedno in povsod pripravljeni na uporabo.

Kako deluje Nasaleze?

Nasaleze deluje kot filter za pelod in mikrobe ter preprečuje stik alergenov s celicami nosne sluznice. Prinaša hitro in učinkovito zaščito pred alergeni, ki jih vdihnemo skozi nos. Prah se v stiku z vlažno nosno sluznico spremeni v tanko zaščitno plast gela, ki zadrži alergene iz vdihanega zraka, zato se alergijska reakcija ne zgodi. Ob redni uporabi ustavi kihanje in izcedek iz nosu ter varuje pred solzenjem in srbenjem oči.

Medicinski pripomoček Nasaleze klinično potrjeno prinaša hitro in učinkovito zaščito pred senenim nahodom ter drugimi alergeni, ki jih vdihnemo skozi nos. Nasaleze Mint in Nasaleze Junior delujeta skupaj z obrambnimi mehanizmi telesa in povečujeta odpornost proti letečim alergenom (cvetni in hišni prah, izločki pršic ter prhljaj domačih živali). Nasaleze deluje že po dveh minutah.

Koliko časa naj uporabljate Nasaleze?

Proizvode Nasaleze, Nasaleze Mint in Nasaleze Junior uporabljate celotno obdobje, ko so v zraku prisotni leteči alergeni. Uporabite jih vsaj trikrat dnevno, s čimer boste vzdrževali optimalno zaščitno plast na občutljivi nosni sluznici. Ob neredni uporabi se zaščita zmanjšuje, s čimer imajo alergeni lažji dostop do sluznice in se simptomi alergije spet pojavijo.

Naj vas alergija ne zadržuje doma, uživajte v družbi in naravi

Ste tudi vi ali vaš otrok v tem času ujetnik alergije? Ste ob sončnem vremenu raje doma, ker zunaj takoj začnete kihati, smrkati in se vam solzijo oči? Se z dvorišča sliši smeh in igra otrok, vaš pa je raje doma, ker zunaj takoj začne kihati, smrkati in se mu solzijo oči. Ne bodite ujetniki alergije!

Z uporabo pršila Nasaleze Junior in Nasaleze Mint se to lahko spremeni na bolje. Sprehod s prijateljem ali psom, nogometna tekma, tek po najljubših poteh, posedanje na klopci, igra otrok in šport ter druženje z vrstniki. Vse to je lahko enostavno brez alergije. Uporabljajte Nasaleze in uživajte v naravi.

