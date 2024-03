Naravna alternativa pri obvladovanju bolečine, stresa …

Trg proizvodov s CBD je v zadnjih letih občutno zrasel, izdelki s CBD so na voljo v številnih oblikah, odvisno od potreb in želja uporabnikov. Če se po eni strani besed, kot so CBD, kanabis, konoplja, pri mnogih še drži določena stigma, na drugi strani številni s pridom uporabljajo raznorazne izdelke s CBD. Ključen razlog? V njih so prepoznali številne koristi za človeško zdravje in dobro počutje, za protistresno delovanje in tudi za lajšanje bolečin.

Foto: Shutterstock

Ker je še kako pomembno, kaj damo na in v svoje telo, je ključno predvsem vedeti, kaj CBD sploh je in kakšna je na primer razlika med CBD in THC. Ker se obe spojini razlikujeta na več načinov, je pomembno, da nanju gledamo kot na dva različna izvlečka. Vstopimo v svet kanabidiola, v katerem vam bo morebiti bolj jasno, kako in zakaj lahko izdelke s CBD vključite v svoj vsakdan za izboljšanje zdravja in počutja.

Kaj je CBD?

CBD je kratica za kanabidiol, nepsihoaktivno spojino, ki jo najdemo v rastlinah konoplje. Za razliko od THC (tetrahidrokanabinola) CBD ni psihoaktiven in ne povzroča omamljenosti, ampak ima različne koristi za zdravje. Deluje znotraj telesnega endokanabinoidnega sistema (ECS), kar pomeni, da pomaga ohranjati ravnovesje in uravnava funkcije, kot so imunski odziv, spanje in bolečina.

Kako kanabidiol deluje?

Učinkovitost CBD oziroma kanabidiola se pripisuje njegovi interakciji z že omenjenim naravnim endokanabinoidnim sistemom (ECS), ki uravnava telesne funkcije, kot so imunski odziv, metabolizem in občutek bolečine. ECS je sestavljen iz kanabinoidnih receptorjev, encimov in endokanabinoidov, ki delujejo usklajeno za vzdrževanje ravnovesja (homeostaze). CBD v bistvu posnema delovanje endokanabinoidov in pomaga pri ponovni vzpostavitvi ravnovesja v telesu.

Različne oblike uporabe CBD

Obstajajo tri različne oblike omenjenega kanabidiola: celotni spekter (full-spectrum), ki je najmanj čist in vsebuje še druge sestavine iz konoplje, tudi THC, široki spekter (broad-spectrum), ki je že bolj prečiščen, ter izolat CBD, ki je popolnoma čist brez drugih primesi.

Tudi uporablja se na različne načine, z različnimi učinki in biološko uporabnostjo: Peroralno jemanje (skozi usta): večina pozna to obliko kot prehranska dopolnila, vendar ima nižjo biološko uporabnost zaradi presnove prvega prehoda skozi jetra. Ta način v EU ni dovoljen, saj ni zadosti podatkov o varnosti.

Podjezična uporaba: običajno v obliki olja CBD, ki omogoča neposredno absorpcijo v krvni obtok. Ni znanstvene potrditve biološke uporabnosti.

Lokalna (topikalna) uporaba : nanese se neposredno na kožo za lokalno olajšanje, pri čemer se izogne presnovi prvega prehoda skozi jetra. Biološka uporabnost je visoka.

Intranazalna uporaba (skozi nos) : ponuja hitre učinke, saj se hitro absorbira skozi nosne poti. Biološka uporabnost je visoka.

Foto: Shutterstock

Izdelki Cannasen CBD iz podjetja NaturaMedica

NaturaMedica ponuja izdelke s CBD iz Danske, med katerimi sta Cannasen CBD Arthritis gel in Cannasen CBD Pain patch (protibolečinski obliži), ki sta ciljno usmerjena na lokalno protibolečinsko delovanje in s klinično potrjeno učinkovitostjo. Vsebujeta čisti izolat CBD v obliki kristalov, ne vsebujeta pa THC. Cannasen CBD Arthritis gel je zasnovan za lajšanje bolečin, izboljšanje gibljivosti v sklepih ter zmanjšanje okorelosti in oteklin. Arthritis gel zagotavlja tudi hladilni učinek, zato je idealen za vroče in otekle sklepe. Znan je po svoji učinkovitosti in izdatnosti, saj za nanos na boleče koleno zadostuje količina, ki ustreza velikosti dveh grahovih zrn.

Cannasen CBD Pain patch (protibolečinski obliži) vsebuje kompleks aktivnih sestavin, vključno s CBD, tinkturo arnike in mentolom, in zagotavlja dolgotrajno lajšanje bolečin v mišicah in sklepih.

Je CBD legalen?

Že vrsto let se ljudje pogosto sprašujejo, ali je CBD legalen. V Sloveniji in EU lahko brez ovir kupite izdelke s CBD. Edina izjema so izdelki, ki jih je treba zaužiti (ti niso dovoljeni). Se pa zakonodaja precej spreminja in se tudi razlikuje med državami.

Foto: Shutterstock

Naraven in umetno narejen CBD

Ob nakupu izdelka s CBD imamo potrošniki določena pričakovanja v smislu, kako nam bo pomagal pri posameznih težavah. Na tem mestu je treba pojasniti, da vsi proizvodi s CBD niso testirani in nimajo dokazane učinkovitosti. CBD je lahko narejen tudi sintetično v laboratoriju – to pomeni, da ni izvleček iz konoplje. Študije učinkovitosti fitokanabinoidov na telo so bile opravljene le z naravnim CBD iz konoplje.

Naravna alternativa pri obvladovanju bolečine, stresa …

Ključnega pomena je razumeti, kako pravilno uporabljati izdelke s CBD in izbrati tiste, ki najbolje ustrezajo zdravstvenim potrebam posameznika.

CBD ponuja naravno alternativo pri obvladovanju bolečine, stresa in drugih zdravstvenih težav brez psihoaktivnih učinkov, povezanih s konopljo. Izdelka, kot sta Cannasen CBD Arthritis gel in Pain patch, poudarjata terapevtski potencial CBD ter zagotavljata učinkovito in ciljno lajšanje bolečine.