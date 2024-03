Tako boste poskrbeli za vaša jetra, da bodo delovala s polno močjo

Jetra veljajo za motor in enega najpomembnejših organov v našem telesu, ki tako ali drugače skrbijo za nešteto življenjsko pomembnih funkcij. Kljub temu da gre za življenjsko pomemben organ, pogosto ne zaznamo težav z njimi, vse dokler ne pride do resnejših zdravstvenih tegob. Če so jetra zamaščena, ne zmorejo več opravljati svojih osnovnih funkcij, zato je pomembno, da jih podprete na naraven način in tako poskrbite za njihovo zdravje. Kot pripravo na poletje imamo pred vami rešitev za pomladno čiščenje vseh nečistoč, ki so se vam morebiti nabrale čez zimo.

Premalo gibanja, nezdrave prehranjevalne navade, kajenje, alkohol, stres in pomanjkanje spanja, vse to in še več lahko vpliva na vaša jetra. Statistike razkrivajo, da približno četrtina svetovne populacije živi z zamaščenimi jetri – boleznijo, ki lahko vodi v cirozo in raka jeter. Razširjenost pa narašča skupaj s povečevanjem debelosti.

Ko so jetra zamaščena, se njihova funkcionalnost zmanjša. Številni si na tem mestu "pomagajo" z različnimi razstrupljevalnimi dietami, ki pa lahko povzročijo več škode kot koristi. Znanstvene raziskave potrjujejo, da lahko uživanje veliko maščob in omejevanje ogljikovih hidratov (prehrana LCHF) povzročita zamaščenost jeter. Kako si pomagati na preprost in učinkovit način ?

Naravni filtracijski sistem v telesu

Jetra so poleg kože največji organ našega telesa. Ironično pa večina ljudi videzu in ohranjanju kože namenja nesorazmerno več pozornosti kot jetrom, ki skrbijo za naše zdravje in dobro počutje. Dejstvo je, da z modernim, nezdravim načinom življenja močno vplivate na slabše delovanje jeter. Nepravilna prehrana, maščobe, sladkor in njegovi nadomestki, zdravila, alkohol in cigarete močno obremenijo delovanje jeter in lahko povzročijo njihovo zamaščenost. S tem se njihova funkcionalnost zmanjša.

Dobra lastnost jeter pa je njihova sposobnost obnavljanja. Jetra so naravni filtracijski sistem v telesu, ki pretvarja strupe v odpadke, čisti kri ter presnavlja hranila in zdravila. Ker v jetrih neprestano poteka ločevanje, presnavljanje in shranjevanje različnih snovi, so izjemno občutljiva na toksične napade. Postanejo lahko preobremenjena in takrat je skrajni čas, da jim pomagate .

Znaki, ki kažejo na to, da so naša jetra preobremenjena

Jetra ne bolijo, lahko pa prepoznate naslednje znake preobremenjenosti:

počasna prebava, ki jo spremljata napihovanje in slabost,

pogosta utrujenost,

zbadanje pod desnim rebrnim lokom,

debelost, posebej maščobna plast okrog pasu,

povišane vrednosti holesterola,

težave s kožo.

Ker ni učinkovite terapije z zdravili, sta glavni način preprečevanja in zdravljenja prehrana in sprememba življenjskega sloga, kar vključuje redno gibanje, zmanjšanje pitja alkohola in prenehanje kajenja.

Osnova pa se začne pri izbiri živil. Zdrava uravnotežena prehrana, kot je tradicionalna mediteranska dieta, se bo pri bolnikih z zamaščenimi jetri zagotovo izkazala za posebej koristno.

Znatno podporo pri razstrupljanju in prečiščevanju preobremenjenih jeter pa lahko predstavlja tudi učinkovit pripravek s pegastim badljem .

Pegasti badelj je zdravilna rastlina, ki se tradicionalno uporablja za preprečevanje in lajšanje težav z jetri. Foto: Shutterstock

Rešitev: SiliFit s pegastim badljem

Za učinkovito razstrupljanje in prečiščevanje izberite učinkovit pripravek s pegastim badljem . Pegasti badelj je zdravilna rastlina, ki se tradicionalno uporablja za preprečevanje in lajšanje težav z jetri. Njene zaščitne učinke so poznali že v antiki. Je eno izmed najbolj preučevanih in preverjeno varnih zdravilnih zelišč.

Foto: Arhiv ponudnika Aktivne učinkovine v pegastem badlju se zelo slabo vsrkajo v telo (so slabo biološko dostopne), zato čaji in mleta semena niso dovolj učinkoviti.

Izberite SiliFit , najbolj učinkovit pripravek za jetra, z dvojnim delovanjem. Samo v SiliFitu je izvleček pegastega badlja povezan s fosfolipidi, zato je 5-krat bolje biološko dostopen v organizem, v primerjavi z drugimi izvlečki pegastega badlja.

To je znanstveno dokazano. Fosfolipidi so hkrati tudi gradniki za nastajanje in obnavljanje membran jetrnih celic ter izboljšajo funkcijo jeter.

Izdelek, ki mu zaupajo številni Slovenci

Izdelku SiliFit danes zaupajo številni Slovenci, tudi 43-letna I. M. iz Ljutomera.

"Vrsto let sem zanemarjala pomen kakovostnega življenjskega sloga in svoje telo zastrupljala na različne načine. Telo je hitro izstavilo svoj račun in morala sem se odzvati. Bilo je veliko simptomov, ki so tako ali drugače nižali kakovost mojega življenja, sem pa potrebovala kar nekaj časa, da sem pravzaprav ugotovila, da so izhodišče za moje slabo počutje pravzaprav (oslabljena in zamaščena) jetra. Telo sem v zadnjih letih slabila s številnimi obremenitvami, ki hipoma sicer niso bile vidne, so se pa njihove posledice vrnile kot bumerang. Zbujala sem se utrujena in brez volje, imela sem težave s slabo in počasno prebavo, tudi s kožo. Kljub temu, da sem poskušala spremeniti ključne stebre življenjskega sloga, večjih izboljšanj vse do preizkusa izdelka SiliFit, ki mi ga je priporočila moja prijateljica, ni bilo," izkušnjo s SiliFitom podeli zadovoljna uporabnica izdelka.

