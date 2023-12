Pršilo za nos ujame prehlad, preden prehlad ujame vas

V zimskem času nas veliko hitreje kot sicer napadejo virusi ter drugi mikrobi in lahko hitro obležimo zaradi prehlada ali gripe. Še preden zbolimo, si lahko pomagamo z učinkovitim medicinskim pripomočkom, ki v nosu zaustavi in nevtralizira viruse in mikrobe, in s tem prepreči pojav simptomov prehlada ali gripe. Uporabljamo ga lahko preventivno in ko nas doletijo prvi prehladni simptomi in gripa. Gre za inovativno zaščito pred povzročitelji prehlada in gripe.

Foto: Getty Images

Pršilo za nos Nasaleze Cold & Flu Blocker učinkovito preprečuje okužbe z virusi prehlada in gripe. Deluje že v dveh minutah. Primeren je za odrasle, otroke (od treh let), športnike, tudi nosečnice in doječe matere.

Najbolj priporočljiv je za tiste, ki so veliko v stiku z ljudmi: to so zaposleni v pisarnah, učitelji in učenci v šolah, v vrtcih, za športnike, uporabnike javnega prevoza, letalske potnike … Na voljo je v priročnem pakiranju, ki ga lahko nosite s seboj v žepu ali torbici.

Kako deluje Nasaleze Cold & Flu Blocker?

Po vpihu v vsako nosnico z vlago, ki je na sluznici nosu, tvori tanko plast gela, ki ujame in nevtralizira viruse in mikrobe in s tem prepreči nastanek okužbe. Deluje na vzrok in s tem prepreči simptome.

Uporabite ga, preden vstopite v gnečo, kjer se lahko okužite.

Učinkovitost Nasaleze Cold & Flu Blockerja je bila potrjena v več študijah na ljudeh in in-vitro testiranjih tudi na virus ptičje gripe H5N1 in koronavirus (CoV) 229E.

Pri otrocih je ob redni uporabi kar za 80 odstotkov zmanjšal pojavnost okužb gornjih dihalnih poti*.

Kaj vsebuje Nasaleze Cold & Flu Blocker?

Nasaleze Cold & Flu Blocker je pršilo za nos s prahom. Vsebuje mikroniziran celulozni prah (rastlinskega izvora), pepermint in izvleček divjega česna. Mikronizirana celuloza s prisotno vlago v nosu tvori tanko plast gela, ta pa ujame viruse in mikrobe, ki jih vdihnemo.

Izvleček divjega česna vsebuje velik delež ajoena, ki ima odlične protivirusne in protimikrobne lastnosti in dezaktivira ujete viruse. Izvleček ima le rahel vonj po česnu.

Pepermint vsebuje največ mentola, ki ima protivirusne in protibakterijske lastnosti. Po vsem svetu se uporablja kot dobrodošla pomoč pri prehladnih obolenjih in daje svež vonj.

Foto: NaturaMedica Nasaleze Cold & Flu Blocker ne vsebuje zdravil, nima stranskih učinkov in je popolnoma varen za uporabo pri odraslih in otrocih od treh let. Prav tako je primeren za nosečnice in doječe matere.

Z nežno aromo peperminta.

Pravilna uporaba

Nasaleze Cold&Flu Blocker se lahko uporablja celotno obdobje, ko so v zraku prisotni virusi in mikrobi. Uporabite ga dva do trikrat dnevno (učinkovit je do šest ur), s čimer se vzdržuje optimalna zaščitna plast na občutljivi nosni sluznici.

Ob neredni uporabi se zaščita zmanjšuje, s čimer imajo virusi lažji dostop do sluznice in se zato lažje okužimo. Uporabite ga lahko tudi, ko že začutite prve simptome prehlada, da skrajšate njegovo trajanje. V primeru izcedka iz nosu ga ponovno vpihnite.

V plastenki je dovolj prahu za en mesec redne uporabe oz. do 200 vpihov.

Spremljajte NaturaMedico na: strani na Facebooku in na

strani na Instagramu.