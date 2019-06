Porodnišnici Postojna in Maribor bogatejši za nova, sodobna CTG-aparata #video

Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna ter Oddelek za perinatologijo v UKC Maribor sta bogatejša za sodobna CTG-aparata, ki ju je v okviru humanitarne akcije Slojenčki doniral Telekom Slovenije. Naprava, ki omogoča spremljanje plodovih srčnih utripov in aktivnosti maternice, je v ginekologiji in porodništvu izrednega pomena, saj omogoča večjo varnost pri vodenju nosečnosti in poroda.

Predajo CTG-aparatov so tako v Postojni kot Mariboru pospremili predstavniki Telekoma Slovenije, ki že vrsto let slovi po podpiranju mnogih humanitarnih projektov, kot so Botrstvo v Sloveniji, TOM telefon, ki je namenjen pomoči ljudem v stiski, posodobitev Mladinskega zdravilišča in letovišča Debeli rtič, sodeluje pa tudi pri projektih za pomoč ljudem v stiski. Telekom Slovenije sicer spada med največje podpornike slovenskega športa, kulture, izobraževanja in humanitarnosti.

Foto: Matjaž Vertuš

Ena od humanitarnih akcij, h kateri je podjetje pristopilo že pred časom, so tudi Slojenčki, kjer je glavni cilj zbiranje sredstev za obnovo opreme porodnišnic in medicinskih aparatov za novorojenčke. Prav v okviru akcije Slojenčki je Telekom že pred dvema letoma Porodnišnici Ljubljana doniral CTG-aparat za spremljanje razvoja dvojčkov, v tem tednu pa podaril še dva CTG-aparata – enega porodnišnici Postojna, drugega porodnišnici Maribor.

V Postojni sta novi CTG-aparat prevzela izr. prof. dr. Nataša Tul Mandić, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva, ki je tudi predsednica Društva Slojenčki, in direktor postojnske bolnišnice Aleksander Merlo, dr. med., specialist ginekologije in porodništva. Vodstvu bolnišnice je donacijo v imenu Telekoma Slovenije predal Dean Žigon, član uprave – delavski direktor.

Kot predsednica Društva Slojenčki je bila izr. prof. dr. Tul Mandićeva prisotna tudi na predaji nove naprave v Mariboru, kjer je novo pridobitev ob njej sprejel tudi predstojnik Oddelka za perinatologijo, izr. prof. dr. Faris Mujezinović, dr. med. V štajerski predstojnici je donacijo v imenu Telekoma Slovenije predal Mario Marin iz strateške poslovne enote Poslovni trg Telekoma Slovenije.

Kaj so zbrani povedali ob donaciji, preverite v izjavah spodaj.

CTG-aparat je na prvi pogled morda majhna naprava, a je izrednega pomena tako za varno spremljanje nosečnosti – sploh v zadnjih tednih pred predvidenim rokom poroda – kot tudi za varen potek poroda. Naprava namreč meri tako plodove srčne utripe kot tudi popadke oziroma aktivnosti maternice.

Še pred 40 leti zdravniki in babice, ki so skrbeli za nosečnice in vodili porode, takšne aparature niso imeli na voljo in so plodove srčne utripe poslušali s pomočjo lesenega slušala ali kovinske slušalke. Danes je, zahvaljujoč napredni tehnologiji, namesto tega srce nerojenega otroka in aktivnost maternice možno natančno spremljati prav prek CTG-aparatov. Kar je neizmerno olajšalo tudi delo zdravnikov. Zagotovo pa pripomoglo tudi k bolj mirni nosečnosti bodočih mamic.

