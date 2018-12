Telekom Slovenije mladim v projektu Botrstvo namenil deset tisoč evrov

Telekom Slovenije je denar namenil mladostnikom, ki so stari od 14 do 19 let ter se ukvarjajo z igranjem klavirja in orgel, igranjem violine, petjem, igranjem kitare, plesom ter treniranjem košarke, juda, taekwondoja, nogometa in karateja. Mladi na svojih področjih dosegajo lepe rezultate, predvsem pa v aktivnostih, ki jih veselijo, pozabijo na vsakdanje stiske, so sporočili iz Telekoma Slovenije.

"Vsakdo bi moral imeti možnost živeti normalno življenje"

"Projekt Botrstvo v Sloveniji ima nekaj zvestih in dolgoletnih podpornikov, med katerimi je tudi Telekom Slovenije, za kar se podjetju in njegovim zaposlenim iskreno zahvaljujem. V slovenski družbi še vedno zelo veliko družin, otrok in mladostnikov živi v pomanjkanju, s pomočjo donatorjev pa jim pomagamo tako pri vsakodnevnih stiskah kot pri uresničevanju njihovih želja, ki so večinoma zelo osnovne. Vsakdo bi moral imeti možnost živeti normalno življenje, še posebej pa bi mladim morali zagotoviti brezskrbno otroštvo in šolanje," je ob predaji donacije poudarila Anita Ogulin.

Skobe: V Telekomu Slovenije pomagamo vse leto

Rudolf Skobe, predsednik uprave Telekoma Slovenije, je dodal, da je "novo leto tudi druga beseda za priložnost za soustvarjanje novih svetov. Najlepše je, ko je ta novi svet boljši svet, v katerem združujemo tako svoja veselja kot izzive ter obenem uresničujemo želje tistih, ki so najbolj ranljivi in potrebni pomoči. V Telekomu Slovenije sicer na različnih področjih pomagamo vse leto, saj morajo mladi imeti možnost, da uresničijo svoje potenciale".

"Družbena odgovornost spada med ključne strateške usmeritve Telekoma Slovenije, ki želi kot vodilni slovenski operater in kot podjetje, ki je s svojimi storitvami tesno vpeto v okolje, v katerem deluje, tudi na ta način vračati družbi," poudarjajo v podjetju.