Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Nedelja,
21. 9. 2025,
20.42

Osveženo pred

29 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
TikTok sprostitev mir Večer jesen

Nedelja, 21. 9. 2025, 20.42

29 minut

Obvladate umetnost počasnih večerov?

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Dnevnik | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

V hitrem tempu življenja je pomembno, da si znamo vzeti čas zase. Dnevi so pogosto polni obveznosti, zato je odličen način za sproščanje počasen in umirjen večer. Jesen je kot nalašč za to, da popestrite svoje ure pred spanjem, se sprostite in globoko vdihnete, spijete skodelico čaja ter zapišete svoje misli. To je trenutek, ko lahko poiščete svoj notranji mir in uživate v trenutku.

@pageswithashley light some candles, drink tea, and journal with me ✨ #romanticizeyourlife #journaling #nightroutine ♬ original sound - Nostalgia Library

Kaj sploh pomeni počasen večer?

Počasen večer ne pomeni nujno popolne tišine ali popolnega odklopa, temveč ustvarjanje prostora za mirne, preproste dejavnosti, ki nas napolnijo z energijo. Lahko gre za skodelico čaja ob knjigi, sproščujoč sprehod ob sončnem zahodu, pisanje dnevnika, kuhanje lahkega obroka ali preprosto pogovor z bližnjimi brez hitenja. Gre za to, da večer ni tekma s časom, ampak prehod v umirjen ritem.

rutina | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Psihološki vpliv počasnih večerov

Zmanjšanje stresa: ko si dovolimo ustaviti tok misli in opravil, se v telesu zmanjša raven kortizola, hormona stresa.

Večja čustvena stabilnost: umirjen večer nam omogoča, da predelamo dogodke dneva in se notranje uravnovesimo.

Boljši spanec: počasno umirjanje pred spanjem je priprava telesa na počitek. Poskrbite, da bo vaš večer brez zaslonov in močnih dražljajev.

Spanec | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Telesni vpliv

Telo se na počasne večere odziva s sproščanjem napetosti v mišicah, upočasnjenim srčnim utripom in bolj enakomernim dihanjem. Redna praksa takih večerov dolgoročno izboljša odpornost in energijo.

Ritual kot umetnost

Počasni večeri postanejo umetnost takrat, ko iz njih ustvarimo ritual. Lahko gre za večerno branje ob sveči, pripravo tople kopeli ali poslušanje umirjene glasbe. Ritual ni le dejanje, ampak način, kako se povežemo s sabo, in ravno to nam daje občutek varnosti in topline.

branje knjiga ženska počitek december | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Preberite še:

jajca
Trendi Kako speči jajca brez olja? Družabna omrežja je osupnil nepričakovan trik.
zdravo življenje
Trendi Redno trenirate? Potem v svoj jedilnik vključite ta živila.
zdrava prehrana
Trendi Ste slabe volje? Morda je razlog na vašem krožniku.
TikTok sprostitev mir Večer jesen
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.