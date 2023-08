Nova šola, ki vas lahko pripelje do sanjskega poklica

Vsakodnevni pritiski, stres, prevelike zahteve okolice in tudi nas samih nas lahko tako posrkajo vase, da se začnemo izgubljati v slabem počutju, ne znamo več uživati v majhnih radostih življenja ter se utapljamo v nezadovoljstvu. Ko spoznamo, da tako ne gre več naprej, in sprejmemo nekaj hitrih ukrepov, se lahko pojavi kratko izboljšanje, a še vedno iščemo pravo, dolgoročno rešitev. Prave rešitve delujejo globinsko, nas usmerijo na pot notranje svobode, ko lahko spremenimo vzorce v vedenju in razmišljanju, ki so nas pripeljali do osebnih težav.

Veliko psihičnih in fizičnih težav lahko rešimo ali omilimo s hipnozo. Foto: Shutterstock

Stres, tesnoba, stalni strahovi, razdražljivost, izguba teka, prenajedanje, nabiranje kilogramov, težave s spanjem, nezanimanje za spolnost, pomanjkanje fokusa, vse to so težave, s katerimi se spopadajo številni posamezniki, ti vsak po svoje poskušajo najti pravi način za izhod iz začaranega kroga, ki ga hiter življenjski tempo samo še poglablja. Pot do izboljšanja fizičnih in psihičnih težav je lahko dolga, naporna in le delno uspešna.

Terapevtska metoda, ki jo ljudje obožujejo

Med terapijami, ki nam lahko povrnejo veliko življenjske energije in nas močno sprostijo, je tudi hipnoterapija. Največ ljudi se obrne na hipnoterapevta, ker želijo shujšati ali opustiti razne odvisnosti, kot je kajenje. Hipnoza je učinkovita tudi pri premagovanju fobij, za izboljšanje samozavesti, za zdravljenje kronične bolečine, nespečnosti in tesnobe ter za pomoč pri težavah s črevesjem.

Pri hipnoterapiji, kot jo izvaja priznana klinična hipnoterapevtka Irena Kahne, je mogoče odpraviti vzroke, ki so pripeljali do težav, kar je zelo učinkovito in trajno. "V svoji karieri sem daleč najbolj ponosna na vse zgodbe o uspehu, ki so jih z mojo pomočjo spisale moje stranke – pa naj bodo to premagovanje strahov, izguba odvečnih kilogramov, vrnitev samozavesti, sposobnost, da se postavijo zase, ali pa ponovno čutenje srčnega utripa sreče," je povedala Irena Kahne, ki že od nekdaj v sebi nosi skrb za ljudi.

Nova šola, ki vas opremi z močnimi orodji

Hipnoza je med ljudmi zelo priljubljena, saj umiri um in globoko sprosti telo. Foto: Mindology Institute

Ko vidi, da nekoga pestijo težave, je njen prvi instinkt, da mu želi pomagati. Dolgo časa temu instinktu ni mogla slediti, saj ni znala pravilno pristopiti do ljudi, prav tako pa ni imela orodij, s katerimi bi njihove težave zares lahko odpravila. "Podala sem se na pot odkrivanja znanj, ki bi me osvobodila nemoči in mi pomagala ljudem spreminjati življenja. Pot je bila dolga in naporna, trajala je več kot deset let. Doživljala sem vzpone in padce. A nisem se vdala – vedno znova sem čutila tisto željo za pomoč ljudem in to me je gnalo naprej," se spominja Irena Kahne.

Njen urnik je postal popolnoma zapolnjen, in to tako, da ni mogla več sprejemati vedno novih in novih strank. "Takrat sem spoznala, da je moja pomoč lahko tudi drugačna," je povedala Irena Kahne. Za člane in članice skupnosti, ki Ireni Kahne zvesto sledijo že dolga leta in za katere je prepričana, da imajo močno razvit čut za sočloveka, je pripravljena razkriti svoje tehnike, orodja in pristope. Odločila je, da bo poleg stalne prakse izvajala tudi mednarodna izobraževanja za nove praktike hipnoze in mojstre praktike hipnoze ter druge delavnice. Ustanovila je šolo hipnoterapije Mindology Institute, saj je ugotovila, da je to edini način, kako lahko zadosti zelo velikemu povpraševanju po terapijah, ki jih izvaja s svojimi strankami.

Irena Kahne, klinična hipnoterapevtka: "Pri hipnoterapiji je mogoče odpraviti vzroke, ki so pripeljali do težav, kar je zelo učinkovito in trajno." Foto: osebni arhiv Irena Kahne je certificirana klinična hipnoterapevtka, regresoterapevtka in terapevtka, trenerka in mentorica RTT (Rapid Transformational Therapy), coachinja tehnike Positive Psychology Coach, mentorica in avtorica. Kot prva Slovenka je dobila akreditacijo za trenerja hipnoze, ki jo podeljuje Ameriški odbor za hipnoterapijo (ABH – American Board of Hypnotherapy).

Do ključnih veščin s praktičnimi primeri

Če se naučite izvajati hipnoterapijo, boste lahko spremenili življenje številnih ljudi okrog sebe. Foto: Shutterstock

Na usposabljanju za praktike in mojstre hipnoze udeležence pripravi na samostojno delo tako, da jih s pomočjo številnih praktičnih primerov nauči svojih tehnik. Njena največja prednost je srčno podajanje znanja in učenje na resničnih primerih, saj ne gre za običajno "teoretično" šolo. Med udeleženci se spletejo močne vezi, tako da so v veliko oporo tudi drug drugemu in tako povezani veliko lažje začnejo odkrivati neverjeten svet hipnoterapije.

Že proces učenja je tako navdihujoč, da udeleženci vsi po vrsti poročajo o pozitivni izkušnji, ki jim je močno spremenila življenje na bolje, saj so dobili pravi zagon samozavesti in veliko novih kompetenc.

Postanite praktik hipnoze

Po končanem šolanju na Mindology Institute lahko življenje ljudi okrog vas lahko postane lepše in lahkotnejše, kar vam bo pomagalo, da boste lahko delali kot uspešen hipnoterapevt.

Ker Irena Kahne zares srčno predaja svoje znanje, se udeleženci uspešno in celostno preobrazijo v obetavne hipnoterapevte, ki v svojem delu rastejo skupaj s svojimi strankami. S šolanjem v Mindology Institutu dobite vsa znanja, ki jih potrebujete za uspešno kariero, s katero boste vsak dan pomagali ljudem. Do zdaj so šolanje končale že tri skupine.

"Ko pri nas prejmete certifikat šolanja in postanete PRAKTIK HIPNOZE, se pravo izobraževanje šele začne. Mindology Institute vam z rednimi supervizijami in neprestanim mentorstvom pomaga preučevati vaše primere, izboljšati svetovanje strankam na vašem lastnem primeru in v praksi izpopolnjevati tehniko svetovanja," pove Irena Kahne.

Izkoristite priložnost in postanite certificirani hipnoterapevt.

Kako lahko ljudem pomagate premagati njihove težave in od tega tudi živite?

Glavna lastnost hipnoterapevta je močna empatija. Foto: Shutterstock

Kdor se želi izobraziti za hipnoterapevta, ima zagotovo močno željo po pomoči drugim. To je poseben klic, ki ga začutijo le redki med nami. Kdor čuti, da je na svet poklican zato, da pomaga drugim, naj izkoristi ta klic, saj se v njem zagotovo skriva velik potencial, ki lahko spremeni življenje številnih ljudi na bolje.

Zelo pomembno je, da se za hipnoterapevta odločijo ljudje z veliko empatije in želje po pomoči drugim. Bodoči hipnoterapevti morajo biti odprti, radovedni, sočutni in pripravljeni v svoje delovanje vnesti tudi človeški stik ter se tako povezati z ljudmi, jih pripraviti do tega, da jim zaupajo in da jih vzljubijo. Prav tako morajo čutiti izjemno željo po rasti in učenju, predvsem pa morajo zaupati v proces hipnoze.

Ste primerni za hipnoterapevta? Ustanoviteljica šole Mindology Institute Foto: osebni arhiv Kljub temu, da je hipnoterapija ekstremno učinkovita tehnika za pomoč ljudem, pa niso vsi primerni, da jo izvajajo. Ali se želite za vedno znebiti občutka nemoči, ki ga imate, ko si želite pomagati ljudem? Si želite učiti od vrhunske hipnoterapevtke, jo poslušati in ji zaupati? Želite ta mogočna znanja uporabiti ZGOLJ v dobro drugim? Če je vaš odgovor na vsa tri zgornja vprašanja "da", potem vas kliče Mindology Institute. Naredite prvi korak do sanjskega poklica. Vstopite v svet Mindology.

Hipnoza lahko pomaga pri obvladovanju bolečin in pri lajšanju najrazličnejših težav, vendar se v primeru zdravstvenih težav obrnite tudi na zdravnika.