Dober vid je neprecenljiv, a vse dokler težav z očmi nimamo, se nam zdi samoumeven. Izbira očal je vedno individualna zgodba, saj so vaše oči enako edinstvene kot vi. V tem kontekstu izbira ustreznih očal ni lahka odločitev, saj se morajo ujemati številni dejavniki. Vid. Videz. In nešteto drugih dejavnikov, ki se jim pri izdelavi očal Rodenstock, nemškem specialistu za vid, posvetijo do zadnje podrobnosti. Korekcijska stekla s pravilno, ustrezno dioptrijo imajo velik vpliv na vsakdanje življenje. Prav je, da ob nakupu očal to upoštevamo. V Optiki Oculus smo preverili, kako poteka postopek inovativne tehnologije merjenja s pomočjo naprave DNEye® Scanner, s katero določijo unikatno biometrijo celotnega očesa in kako nadzorovati kratkovidnost pri otrocih.

Optika velja za eno od obrti, ki se je hitri tempo življenja in z njim povezane bliskovite tehnološke spremembe niso kaj veliko dotaknili – do pred kratkim. Nemški razvojni center v podjetju Rodenstock, ki velja za pionirja na področju izdelave kakovostnih in naprednih stekel, je razvil formulo, s pomočjo katere izdelajo stekla, ki so popolnoma prilagojena posamezniku in parametrom njegovih oči. Skoraj 118 let po prvi definiciji shematskega očesa je Rodenstock prvi v industriji dosegel preboj in nadomestil zastarel izračun z novo tehnologijo. Rodenstocku je uspelo za vsakega uporabnika do mikrometra natančno izračunati velikost očesnega zrkla. Ključna prednost? Za vsakega uporabnika je mogoče izdelati natančno in precizno korekcijsko steklo. Pravilna izbira stekel omogoča kakovostno življenje tako v službi kot v prostem času. Korekcijska stekla, ki so prilagojena posameznikovim unikatnim očem, tako lahko zagotavljajo številne pomembne rezultate.

Petra Bašl, direktorica Optike Oculus Foto: Jan Lukanović

V Optiki Oculus strankam že vrsto let zagotavljajo najboljšo mogočo kakovost storitve in preglede z najnovejšo tehnologijo. Zavedajo se, da sta za vaš popoln vid potrebna vrhunska tehnologija in izkušeno osebje, zato nenehno vlagajo v zaposlene in njihovo znanje. Z najnovejšimi optičnimi pripomočki se trudijo zadovoljiti potrebe življenjskega sloga vsake stranke. Pri tem se zanašajo tudi na tehnologijo podjetja Rodenstock.

Prvi v industriji dosegli preboj

Rodenstock je pri izdelavi stekel prvi v industriji dosegel preboj v novi dimenziji natančnosti, unikatni prilagoditvi posamezniku z novo tehnologijo DNEye® Scanner. Kako pomemben pa je bil ta dosežek, če ga postavimo v utrip časa – sto let v preteklost in sto let v prihodnost? Petra Bašl, direktorica Optike Oculus odgovarja: "Dejstvo je, da doslej natančni podatki niso bili na voljo. Vsa stekla do zdaj so izdelana po standardnih parametrih, že več kot sto let. Vendar zaradi teh zastarelih meritev, samo dva odstotka uporabnikov progresivnih očal vidita zares ostro."

Za začetek moramo vedeti, da v resnici gledamo z možgani. "Vid pa tvorita periferni in centralni vid. Periferni vid uporabljamo za orientacijo in spremembe, centralni vid, pa je tisto, na kar smo osredotočeni. Oči se ves čas premikajo, zato morajo stekla delovati v vseh kotih. Če želimo to doseči, potrebujemo natančne podatke o posameznem očesu, kajti vsako oko je drugačno," nadaljuje.

Foto: Jan Lukanović

Že več kot 140 let vodilni v inovacijah na področju oftalmološke optike

Rodenstock je že več kot 140 let vodilni v inovacijah na področju oftalmološke optike. "Razvoj progresivnih stekel Rodenstock je naredil velik napredek v zadnjih desetih letih na področju tehnologije. Prilagoditev stekel s tehnologijo DNEye pa je vse skupaj postavila na nov standard. Pri meritvi s skenerjem DNEye se vzame vse individualne parametre očesa. Predstavljajmo si prstni odtis, ki je unikaten za vsakega posameznika. Tako s skenerjem DNEye izmerimo tudi unikatnost očesa, te informacije pa potem preslikamo v izdelavo stekla. Rezultat je steklo, ki je najbolj prilagojeno vsakemu posamezniku," svetuje Petra Bašl.

Več tisoč podatkov o očesu

Z napravo DNEye Scanner zberejo več tisoč podatkov o očesu. V nasprotju s klasičnimi merilnimi napravami DNEye Scanner ne beleži le standardnih vrednosti za kratkovidnost ali daljnovidnost in astigmatizem, temveč še veliko več. "Npr. odzivanje zenice podnevi in ponoči ter s tem povezane spremembe vida. Na ta način so zaznane tudi posamezne aberacije, ki so med drugim lahko vzrok za slabše zaznavanje kontrasta in slabši vid v mraku," pove Živa Verdnik, optometristka v Optiki Oculus.

Živa Verdnik, optometristka v Optiki Oculus Foto: Jan Lukanović

Rezultat so nova generacija stekel po meri, ki so izdelana na podlagi individualne biometrije vaših oči. Vsako oko ima namreč drugačno obliko in velikost.

"Za nova stekla, pridobljena z DNEye Scannerjem, se za izračun vrednosti dioptrije določi biometrija celotnega očesa (več tisoč podatkovnih točk in številni parametri vsakega očesa). Tako dobimo natančno dolžino očesa, debelino roženice, globino sprednjega prekata, velikost zenice, refrakcijsko vrednost očesne leče in globino zadnjega očesnega prekata. Te podatke posredujemo v proizvodnjo stekel, to steklo do mikrometra natančno ustreza očesu," nadaljuje Živa Verdnik.

Najnatančnejša stekla

Rezultat so najnatančnejša stekla na svetu in najostrejši vid pod vsakim kotom in za vsak pogled. Ta stekla imenujejo B.I.G. EXACT.

Foto: Jan Lukanović

Položaj očal na obrazu ima odločilno vlogo pri izdelavi stekel po meri. Ključni podatki se zberejo s sistemom za centriranje Rodenstock Impressionist, slike pa so posnete z dveh perspektiv z dvema kamerama. Na podlagi posnetih slik so parametri vašega obraza natančno odmerjeni (razdalja med zenicama in višina pogleda), pri čemer se upošteva tudi izbrani okvir. "90 odstotkov uporabnikov se takoj prilagodi na progresivna stekla in ima izboljšano ostrino na vseh razdaljah. Prav tako poročajo o večjem udobju, boljšem kontrastnem vidu in ostrejšem vidu, bolje vidijo tudi v mraku," nadaljuje sogovornica, Petra Bašl pa jo dopolni: "Ne zadovoljite se z običajnim, naslednjič izberite B.I.G. – prva visoko precizna progresivna stekla, izdelana po popolnem biometričnem modelu očesa."

Rezultat individualno izdelanih stekel: BOLJ OSTER VID NA VSE RAZDALJE

SKRAJŠAN ČAS NAVAJANJA NA NOVA STEKLA

VEČJE UDOBJE

BOLJŠI KONTRAST

BOLJŠI VID V MRAKU

SLIKA BREZ UČINKA PLAVANJA

BOLJŠE ZAZNAVANJE GIBANJA

Težava, s katero se spopada čedalje več slovenskih otrok

Pri Rodenstocku pa niso unikatni le zaradi visoko preciznih progresivnih steklih, njihove rešitve izstopajo tudi pri drugih težavah z vidom. Tudi ko gre za kratkovidnost. Izsledki različnih raziskav kažejo, da število kratkovidnih otrok po svetu in tudi v Sloveniji narašča. Ena izmed najnovejših možnosti za korekcijo vida in predvsem nadzor napredovanja kratkovidnosti pri otrocih so korekcijska stekla proizvajalca Rodenstock – stekla MyCon.

"Opažamo, da število kratkovidnih otrok pri nas narašča. Predvidevamo, da je za to delno kriva tudi čedalje pogostejša uporaba računalnikov, tablic in telefonov že v zgodnjem otroštvu," pove Dolores Štampar Antolin, optičarka v Optiki Oculus.

Dolores Štampar Antolin, optičarka v Optiki Oculus Foto: Jan Lukanović

Strokovnjaki temu pritrjujejo. Svetovne statistike kažejo, da se je pogostost kratkovidnosti v primerjavi s 70. leti do danes skoraj podvojila. Številke razkrivajo, da je bila do leta 2020 že več kot ena tretjina svetovnega prebivalstva kratkovidna. To pomeni, da se je v samo dveh desetletjih število močno povečalo.

"Dobro je, da lahko zdaj hitro naraščajočo kratkovidnost nadzorujemo. Rodenstock ima rešitev. Ena izmed najnovejših možnosti za korekcijo vida in predvsem nadzor napredovanja kratkovidnosti pri otrocih so korekcijska stekla MyCon. Stekla MyCon korigirajo kratkovidnost in hkrati nadzorujejo podaljševanje očesa. S tem tudi upočasnjujejo napredovanje kratkovidnosti. Pri steklih MyCon se svetloba na obrobju lomi tako, da pride pred mrežnico, ne za njo. To upočasnjuje daljšanje očesa, kar pa je ključni element ohranjanja otroškega vida. Ne glede na to, ali je otrok rahlo ali pa močno kratkoviden, ta stekla učinkovito pomagajo preprečiti napredovanje kratkovidnosti," še pove Dolores Štampar Antolin.

Zakaj so korekcijska stekla MyCon tako posebna?

Ker so izdelana posebej za korekcijo kratkovidnosti ter omogočajo oster vid in zavirajo napredovanje kratkovidnosti pri otrocih.

Ker njihova oblika omogoča nemoteno glavno vidno polje stekel in s tem oster vid.

Ker premorejo edinstvene in dokazane pozitivne dolgoročne učinke na zaviranje napredovanja kratkovidnosti.

Ker bodo z njihovo uporabo oči dolgoročno bolj zdrave, saj se močno zmanjša tveganje za razvoj očesnih bolezni v odrasli dobi.

Ker gre za tanjša in elegantnejša stekla, ki pomagajo otrokom izboljšati samozavest, ko nosijo očala.

Ker pomagajo zavirati napredovanje kratkovidnosti ne glede na to, ali je otrok rahlo ali močno kratkoviden.

Ker so najmanj invaziven in najlažji način nadzora napredovanja kratkovidnosti.

Ker ne boste imeli težav z vstavljanjem kontaktnih leč ali uporabo kapljic za oči.

Nataša Voglar, direktorica Optice Oculus. Foto: Jan Lukanović