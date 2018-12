Med prazniki se zredite (tudi) zaradi nazdravljanja

Decembra se Slovenke in Slovenci v povprečju zredimo za dva kilograma - pa ne le zaradi prazničnih pojedin, temveč tudi zaradi zdravic. Alkoholne pijače so namreč visokoenergijske, več kalorij kot alkohol ima le še maščoba, opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS).

Foto: Getty Images

Energijska vrednost enega grama alkohola (etanol) je sedem kilokalorij, maščobe pa devet kilokalorij, so navedli v ZPS ter pojasnili, da je vsebnost alkohola v pijači izražena kot volumski odstotek alkohola (vol. %).

"Koliko pa je v alkoholnih pijačah kalorij, potrošniki pri nakupu največkrat ne izvemo. Označevanje sestavin ter energijske in hranilne vrednosti namreč pri teh pijačah (še) ni obvezno, medtem ko pri brezalkoholnih pijačah je," je opozorila Marjana Peterman iz Zveze potrošnikov Slovenije.

Foto: Getty Images

"Nekateri proizvajalci, predvsem evropski pivovarji, so se pred leti zavezali, da bodo pri označevanju izdelkov stopili korak pred zakonodajo, zato so začeli na izdelkih prostovoljno navajati seznam sestavin in energijsko vrednost. Te informacije smo opazili na skoraj vseh embalažah piva v naših trgovinah, razen pri tistih iz manjših pivovarn. Medtem pa na veliki večini žganih pijač in vina nismo našli ne seznama sestavin ne energijske vrednosti in hranilne tabele," je še povedala Marjana Peterman.

Pločevinka piva je enaka četrtini pice

Koliko kalorij zaužijemo z alkoholom, so v ZPS ponazorili z dvema primeroma:

Foto: ZPS V enem kozarcu (en deciliter) vina (rdeče ali belo, suho do polsladko) z 12 vol. % alkohola je okrog 106 kilokalorij. Prav toliko energije dobimo, če zaužijemo petino tablice 100-gramske mlečne čokolade, porabili pa jo bomo s pol ure hitre hoje.

Foto: ZPS Mala pločevinka (0,33 l) piva ležak lahko vsebuje od 150 do 170 kilokalorij (odvisno od količine nefermentiranih ogljikovih hidratov), kar je enako energiji v kosu pice (četrtina pice običajne velikosti).

Bi spili manj, če bi vedeli, koliko kalorij bo to naneslo?

V ZPS so prepričani, da bi moralo navajanje sestavin, energijske in hranilne vrednosti na alkoholnih pijačah postati obvezno. Poudarili so, da je v dveh anketah, ki so jih leta 2014 izvedli v EU, 16 odstotkov anketirancev izjavilo, da bi popili manj, če bi vedeli za energijsko in hranilno vrednost alkoholnih pijač.

