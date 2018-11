Španec trdi, da je izumil najboljše zdravilo proti mačku do zdaj

Galicijski startup Refix je predstavil napitek, s pomočjo katerega ne boste čutili posledic prekrokane noči. Tako vsaj trdi ustanovitelj podjetja in avtor ideje Raul Anta, ki je za španski časopis El Mundo razkril tudi nenavadno preprost recept za ta čudodelni napitek: 20 odstotkov morske vode in 80 odstotkov sladke, izvirske vode, za okus pa nekaj kapljic limonovega soka in sladilo stevia. "Tako dobimo osvežujočo pijačo z več kot 80 minerali in skoraj nič kalorijami," je dejal.

Foto: Refix

Napitek pred spanjem prežene mačka

Anta trdi, da lahko ta napitek popolnoma prežene alkoholnega mačka, toda ob pogoju, da ga spijemo pred spanjem, ne šele naslednje jutro. Kako deluje? "Alkohol deluje kot diuretik, zaradi njega pospešeno izločamo vodo in mineralne soli, to pa povzroči glavobol in slabost," je pojasnil, "naš napitek nadomesti izgubljeno vodo in minerale, zato slabega počutja ni."

Foto: Refix

Galicijski podjetnik svoj izum priporoča tudi kot izotonični napitek za športnike. Še več, trdi, da ga za regeneracijo po treningu že redno pijeta španska nogometaša Alvaro Morata in Roque Mesa.

Preverjenih podatkov, ali je Refix res tako čudodelen, kot trdi njegov avtor, še ni, pravzaprav celotna zadeva precej spominja na potegavščino s prav tako "čudodelno" vodo, v kateri so se kuhale hrenovke, ali pa obsedenost s tako imenovano surovo vodo.

Lahko pa trditve o neverjetnih učinkih vode s soljo, limono in sladilom preizkusite sami - šest 250-mililitrskih stekleničk napitka Refix je na prodaj za dobrih 11 evrov. Edina težava je, da je treba za dostavo v Slovenijo doplačati še dvakrat toliko.