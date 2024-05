Kako skozi dan polni energije?

Ohranjanje zagona in energije za vse, kar si zadamo za en dan, je pravzaprav še ena naloga, na katero moramo misliti, ko si pripravimo spisek opravil. Vendar lahko to "nalogo" odmislimo, če usvojimo nekaj dobrih praks, ki bodo poskrbela da bomo dosegli zadane cilje.

1. Olajšajte si breme.

Eden glavnih razlogov za utrujenost je preobremenjenost. Ko si pripravite seznam opravil bodite konzervativni pri oceni koliko nalog lahko opravite v enem dnevu. Seveda lahko napišete poročilo, do bleska zribate kopalnico, z otrokom preberete dve knjigi, dokončate tisto mizico, ki vas že pol leta čaka v garaži, opravite nakupe za jutri in še telovadite dve uri – vendar je velika verjetnost, da boste zaradi časovne stiske vsa opravila naredili napol in predvsem z veliko mero nepotrebnega stresa.

2. Gibajte se.

Vadba pošilja kisik in hranilne snovi v tkiva ter pripomore k učinkovitejšemu delovanju srca in ožilja. Ko se zdravje srca in pljuč izboljša, imate več energije za vsakodnevna opravila. Vadba lahko poveča raven dopamina v možganih, kar pripomore k boljšemu razpoloženju, počutimo se bolj energične in pripravljene na soočanje s svetom. Prav tako upočasnjuje sproščanje kortizola, hormona, ki se sprošča, kadar smo pod kroničnim stresom. Te hormonske spremembe ugodno vplivajo na naše možganske celice, spodbujajo boljše kognitivne funkcije in boljše razpoloženje.

3. Kvalitetno spanje.

Naravna sončna svetloba ali svetla svetloba čez dan pomaga ohranjati zdrav cirkadiani ritem. To izboljša dnevno energijo ter kakovost in trajanje nočnega spanca. Izpostavljenost svetlobi podnevi je koristna, izpostavljenost svetlobi ponoči pa ima nasproten učinek. Pri tem je najslabša modra svetloba, ki jo elektronske naprave, kot so pametni telefoni in računalniki, oddajajo v velikih količinah. Modra svetloba vaše telo zavede, da je dan. Zato dve uri pred spanjem prenehajte gledati televizijo in ugasnite vse močne luči, naj vaša spalnica ponovno služi svojemu namenu - spanju.

4. Omejite alkohol.

Ena od najboljših varovalk pred popoldanskim upadom je, da se izogibate pitju alkohola med kosilom. Alkohol ima opoldne še posebej močan pomirjevalni učinek. Podobno se izogibajte koktajlom ob petih, če želite imeti energijo tudi zvečer. Če že nameravate piti, to počnite zmerno in v času, ko vas ne moti, da se vaša energija zmanjša.

Foto: Zala

5. Pijte vodo!

Katero je edino hranilo, ki dokazano izboljšuje zmogljivost pri vseh, razen najzahtevnejših vzdržljivostnih dejavnostih? To je voda. Če telesu primanjkuje tekočine, je eden prvih znakov utrujenost in nezbranost. Za odlično odžejanje poizkusite nove vitaminske vode Zala. Ustvarjene so za dopolnitev zdravega življenjskega sloga in ponujajo okusen in nizkokaloričen način za ohranjanje hidracije, hkrati pa z vsebovanimi vitamini prispevajo k boljšemu počutju.

Zaline nove vitaminske vode so kot nalašč za vse, ki imate aktiven življenjski slog in sta vam pomembna tako zdravje kot dobro počutje. Ne glede na to, ali se odpravljate v telovadnico, premagujete naporen delovni dan ali preprosto potrebujete osvežilno poživitev, so Zaline vitaminske vode tu, da vas podprejo z vitamini in minerali.

Foto: Zala Nove vitaminske vode Zala na policah najdete v treh svežih okusih.

IMMUNO: Izkusite poživljajoč okus limone in limete ter svojemu imunskemu sistemu zagotovite podporo vitaminov, ki jo potrebuje ob napornih dneh.

OPTIMIST: Prepričal vas bo s presenetljivo kombinacijo pomaranče in jasmina ter vam polepšal dan z osvežujočo mešanico vitaminov, ki bo prispevala k dobremu počutju.

REFRESH: Privoščite si poživljajoč okus grenivke in acaija. Osvežilna vitaminska voda vas bo hidrirala in poskrbela za zadosten vnos vitaminov.

Zalina zavezanost kakovosti zagotavlja, da je vsaka plastenka vitaminske vode izdelana iz vrhunskih sestavin in obogatena z esencialnimi vitamini. Zaline vitaminske vode so brez dodanih sladkorjev in umetnih arom, zato so popolne spremljevalke za vaš vsakdan.

Foto: Zala Z dobro hidracijo ter podporo vitaminov in mineralov bo doseganje zadanih ciljev lažje in učinkovitejše. Ponudite svojemu telesu vse, kar potrebuje, da izpolnite vaše načrte z odlično energijo!