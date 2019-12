Kako sesti za bogato obloženo praznično mizo – in preživeti #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zdi se, da so prenapolnjen želodec, zgaga in vsesplošna utrujenost redni spremljevalci prazničnega decembra, a ni treba, da je tudi letos tako. Seveda si ne drznemo predlagati, da bi se odpovedali druženju in uživanju za mizo, a z nekaj dobronamernimi nasveti v mislih lahko posledice vsaj omilite.

1. Pravilna telesna drža

Če boste za mizo sedeli vzravnano, z rameni, povlečenimi nazaj, boste naredili ogromno uslugo svojemu prebavnemu traktu in počutju po obroku. Bolj kot boste na stolu zleknjeni, bolj verjetno je, da vam bo hrana obležala v želodcu, posledice tega pa boste čutili še dolgo v noč. Še več – če boste sedeli vzravnano in s tem hrani sprostili pot do želodca, bo ta v vaših možganih tudi prej sprožil občutek sitosti, s tem pa se ne boste prenajedli.

2. Pravilno dihanje

Pravilno dihanje, pri katerem uporabljate trebušno prepono, bi moralo biti stalnica v vašem vsakodnevnem življenju, ne le za mizo. A nekje je treba začeti – s tako imenovanim trebušnim dihanjem boste stimulirali prebavila in tako pospešili prebavo zaužite hrane. Kako veste, da pravilno dihate? Dlani položite na svoj trebuh in dihajte tako globoko, da čutite širjenje trebuha ob vdihu in praznjenje pri izdihu.

3. Majhni grižljaji in majhni premori

Ste za mizo vedno "zlata ptička"? Poskusite v prehranjevanje uvesti zmernejši ritem tako, da si odmerjate manjše grižljaje hrane, še posebej pri visokokaloričnih jedeh. Ko krožnik izpraznite, si vzemite pet minut premora, preden se odločite za še eno porcijo – verjetno vam bo do takrat želodec že sporočil, da je bilo dovolj.

4. Pogovarjajte se

Potrudite se ves čas vzdrževati pogovor z ostalimi člani omizja – nikar naj ne zavlada molk v trenutku, ko hrana prispe na mizo. S sproščenim pogovorom boste upočasnili ritem prehranjevanja in na koncu verjetno pojedli veliko manj, kot če se ne ozirate na družbo in se osredotočite le na praznjenje krožnika.

5. Uživajte v sladicah

Poudarek je na – uživajte. Sladice jejte z najmanjšo možno žličko ali vilicami in si odmerjajte majhne grižljaje, vsakega od njih pa za nekaj časa obdržite v ustih, preden ga pogoltnete. Skratka, dovolite brbončicam, da opravijo svoje delo in zaznajo vse okuse. Sliši se samoumevno, a pogosto povsem pozabimo na to.

