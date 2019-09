"Nobene potrebe ni, da je v marmeladah toliko sladkorja" #video

Mojca Stojanović ni že od nekdaj načrtovala, da bo kuhanje marmelad postalo njen poklic. A se je zgodilo prav to. Spodbujena z okusi iz otroštva, ko je te posladke kuhala njena babica, je začela iskati bolj zdravo alternativo klasičnim, sladkorja polnim marmeladam. Tako so nastale pulpe, kot jih imenuje, skuhane iz izključno svežega sadja, v katerih je minimalno sladkorja in nobenih umetnih aditivov.

"Študirala sem na biotehniški fakulteti, za podiplomski študij sem izbrala ekonomsko fakulteto in, kot pogosto rečem, skozi študij ugotovila, česa si ne želim početi v življenju. Zdaj delam tisto, kar me v resnici veseli. Ustvarjam hrano, ki ljudem ne daje le sitosti, ampak celovito zadovoljstvo tako za oči in jezik kot za splošno zdravje," je pojasnila Mojca Stojanović.

Foto: Bojan Puhek

Pravzaprav je njena znamka Lotos Gourmet družinsko podjetje, v delo so vpeti tudi njen mož in njunih pet hčerk, a Mojca je tista, ki je odgovorna za čarovnije v kuhinji. Navdih črpa iz otroštva, iz babičine kuhinje: "Moja babica, Makedonka, je kuhala fantastične džeme. Pogosto sem jo opazovala pri kuhanju, kot otrok takšne stvari samodejno absorbiraš in ti okusi iz otroštva so mi ostali v spominu."

Te spomine in okuse je želela prenesti svojim hčerkam, a v trgovinah ni našla izdelka, ki bi jo zadovoljil, zato se je kuhanja lotila sama. Vsak naslednji poskus in izziv, ki so ji ga postavili domači, je bil uspešen in rodila se je zamisel, da bi tudi drugim ponudila svoje izdelke - ne marmelad, temveč pulpe.

V podjetje je vključena vsa družina (na fotografiji Mojca z najmlajšo od petih hčerk). Foto: Bojan Puhek

Veliko več sadja in veliko manj sladkorja

"Uporabljam samo sveže sadje, srčika sadja pa je sadna pulpa. V mojih pulpah je sadni delež najmanj 90-odstoten, kar je veliko več kot v običajnih marmeladah in džemih, in to sem želela z imenom tudi poudariti," je pojasnila. Njene pulpe se od marmelad in džemov razlikujejo tako po vsebnosti sadja in sladkorja kot po načinu priprave. Ni namreč dolgotrajnega kuhanja, ampak poskuša ta čas čim bolj skrajšati, "da sadje čim prej želira in tako ohrani kar se da veliko hranilnih snovi".

Mojca je prav tako prepričana, da je v klasičnih marmeladah občutno preveč sladkorja. "Pa za to ni nobene potrebe. Jaz ga uporabljam minimalno, le toliko, da poudari okus sadja, ne pa, da prevlada nad njim. Rada uporabljam tudi druga naravna sladila, na primer med in agavin sirup."

Foto: Bojan Puhek

Ko uporabljaš manj sladkorja, je toliko bolj pomembna čistoča

Sladkor sicer ni le sladilo, ampak tudi konzervans, zato nas je zanimalo, kako je mogoče doseči obstojnost izdelka kljub manjši vsebnosti sladkorja. "No, ko to pulpo odpreš, jo tudi poješ. Pri nas še nobena ni zdržala en teden," se je zasmejala Mojca, "sicer pa med kuhanjem, vretjem sadja pride do sterilizacije in pasterizacije."

Seveda pa je bistvena čistoča, je poudarila. "Na to ljudje pogosto pozabljajo. Če je v marmeladi veliko sladkorja, se lahko pri čistoči tudi malce 'šlepaš'. Če pa zmanjšaš vsebnost sladkorja, moraš strogo paziti tako na čistočo in zdravje sadja kot na čistočo orodja, kuhinje in embalaže."

Foto: Bojan Puhek

Triki za naravno želiranje sadja

Prav tako po njenem mnenju ni treba uporabljati umetnih dodatkov za zgoščevanje, saj je vse to mogoče najti v naravi. "Če uporabiš sadje z veliko pektina, bo želiralo samo od sebe. Takšen je na primer ribez, ki ga lahko uporabimo v kombinaciji z drugimi vrstami sadja," je predlagala, "kdor je še posebej priden, pa si lahko pektin skuha sam iz peščišč in lupin nezrelih jabolk."

Mojca Stojanović na Planetu o zdravem zajtrku:

Leta 2013, ko je Mojca svoje pulpe prvič ponudila na trgu, je ugotovila, da mnogo ljudi o hrani ne razmišlja tako kot ona. "Ugotavljala sem, da niso pozorni na iste stvari, ampak jih najprej zanima predvsem cena. In vsekakor razlika v ceni obstaja, če primerjaš izdelek, v katerem je sveže sadje, in tistega, v katerem je polovica sladkorja, polovica pa sadne kaše."

Ljudje so vse bolj pozorni na to, kaj kupujejo in jedo

Zato še vedno ogromno vlaga v ozaveščanje ljudi, da bi razumeli, zakaj je smiselno uživati manj sladkorja ter se izogibati umetnim konzervansom in drugim dodatkom.

Foto: Bojan Puhek

"Vsekakor je javnost v zadnjih letih postala veliko bolj ozaveščena, ljudje se vse bolj zavedajo, da umetni aditivi prinašajo bolezni od sladkorne bolezni do alergij. Kupci so dejansko postali bolj pozorni in berejo deklaracije na izdelkih," je potrdila Mojca in ob tem dodala: "Vsekakor pa upam in si želim, da bo zrasla tudi kupna moč ljudi in da si bo vsakdo lahko privoščil jesti kakovostno hrano."

