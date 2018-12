Največja napaka je, če se po jedi uležete na kavč ali v posteljo

Poleg pretiravanja z alkoholom mnogi v decembru pretiravajo tudi s hrano in se ob tem tolažijo, da bodo januarja zares jedli in živeli bolj zdravo. A osebni trener meni, da je to velika napaka.

"V zadnjih nekaj dnevih decembra ne nadoknadite vseh dobrot, ki se jim nameravate potem v januarju odpovedati," je glavni nasvet Mihe Žagarja, osebnega trenerja in svetovalca pri prehrani. "Seveda si privoščite kakšno poslastico, vendar priporočam, da ne pretiravate in da se ne prenajedate."

Ta nasvet se skozi december ponavlja ves čas, a ni zanemarljiv. Še največja napaka pa je, če si po obilnem in težkem obroku prilastite kavč ali posteljo, dodaja strokovnjak Polleo Sporta. "Namesto tega si privoščite 30 minut sprehoda ali kakšno lažjo aktivnost."

Foto: Getty Images

Kupljene sladice nadomestite z domačimi

Ko pride do sladic, katerim se lahko upre le malo ljudi, Žagar svetuje uživanje domačih, saj niso le bolj okusne, temveč se z njimi izognete tudi škodljivim trans maščobam, nepotrebnim konzervansom in pretirano sladkanim procesiranim živilom.

"Sladice so lahko zelo 'težke', lahko pa so tudi malo bolj prijazne do zdravja. Namesto belega sladkorja uporabite med, kokosov sladkor, stevio ali kakšno sadje , namesto bele pšenične moke pa polnozrnato pšenično ali zmešajte več vrst polnovredne moke, namesto mlečne čokolade izberite temno in si na primer specite polnozrnate piškote z orehi, slajene z medom in prelite s temno čokolado."

A sladice naj bodo le za posladek, za piko na i po glavni jedi, ki naj bo bogata z beljakovinami, zelenjavo, stročnicami in semeni, dodaja prehranski strokovnjak.

Foto: Getty Images

Lahkotni tek z vajami za moč ali vadba z elastikami

Čeprav dnevi kar kličejo k poležavanju, sogovornik priporoča vsaj sprehode s hitro hojo ali lahkoten tek . "Razmerje prilagodite svojim zmožnostim, to naj ne traja dlje od 40 minut. Po teku raje naredite še kakšno vajo za moč (sklece, počepe itd.). Seveda se primerno oblecite."

Za trening v toplini doma bosta dovolj elastika in podloga . "Kombinirajte vaje za celo telo, zato naj vadba vključuje sklece, počepe, poskoke in vadbo z elastiko, kot so veslanje, horizontalni odmiki itd."

Vaj za moč je veliko, a vedno najprej stremimo h kvaliteti pred kvantiteto, opozarja. "Vsak gib naj bo pod nadzorom v pravilni in počasni izvedbi. Vadbe si spreminjajte, da se ne naveličate in da se vaše telo ne navadi, rezultate pa si beležite, da boste čez mesec dni videli, kaj ste že dosegli."

Foto: Getty Images

Največja napaka? Prelaganje na januar.

Predvsem pa decembra ne izkoristite za to, da lahko v njem uživate v "prepovedanih" stvareh, katerim se boste januarja izogibali v širokem loku. Prelaganje na januar je namreč največja napaka ljudi v decembru, saj pustijo slabo vest na strani in jo prihranijo za januar.

"Ne pravim, da pojdite za mizo na božični večer s slabo vestjo, vendar pa bolj, kot se boste pazili in izogibali zares slabim stvarem, in več, kot se boste gibali v decembru, lažje vam bo z novoletnimi zaobljubami v januarju."

Vsekakor pa so največje napake pri novoletnih zaobljubah prestroge diete in pretirane športne aktivnosti. "Ljudje poskušajo čez noč opustiti vse slabe navade, spremeniti celoten jedilnik, s tem pa pridejo na plan depresija, utrujenost, frustracija itd."

Najbolj trmasti zdržijo mesec ali dva, večini pa že prej pade motivacija, ker ni pravih rezultatov niti volje, saj kot že vemo rezultati ne pridejo čez noč.

Foto: Getty Images

Tako kot pri športu svetuje Miha Žagar počasne in postopne spremembe tudi pri prehrani. "Za začetek bo že velik korak, da boste poskusili v prvem mesecu zmanjšati slabe navade in se jim ne popolnoma odpovedati! Nato pa iz tedna v teden stopnjujte in slabe navade nadomestite z dobrimi." Sčasoma se tudi okus spremeni in počasi se ne boste več odpovedovali slabim navadam, saj boste uživali v novih dobrih stvareh.

"Nič ne gre z danes na jutri, zato že vnaprej opozarjam, da zdrav način življenja in zdravo telo zahtevata svoj čas, zato ne pričakujte dobrih rezultatov v kratkem času. Naj bosta disciplina in vztrajnost vaša zmaga. Ne obupajte in pojdite v vsako stvar počasi, vendar vztrajno."

