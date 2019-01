Dejstva o virusih in bakterijah – kaj je res in kaj ne? #video

Od decembra pa vse tja do aprila na otroke prežijo mnogi sezonski virusi - najpogosteje zbolevajo za prehladi, vnetji ušes, bronhitisi in trebušnimi virozami. Pa dobi otrok vneto uho ali angino res zaradi prepiha? Je v hladnih dneh zaradi dihal bolje ostati doma, na toplem? Koliko dni po bruhanju in driski še ne sme v vrtec? Vse to smo preverjali pri specialistu pediatru.

Pa se je začelo, si verjetno te dni mislijo mnogi starši, saj je nemalo otrok smrkavih, kašljajo, kihajo, morda so staknili tudi kakšno trebušno virozo. In čeprav tako doma kot v vrtcih vsi skrbijo za redno umivanje rok, zračenje prostorov, brisanje svečk, ki tečejo iz nosa, razkuževanje igrač, sploh malčki kljub vsem tem ukrepom pogosto zbolevajo.

Odgovor na to, katera so sezonska obolenja, ki v zimskih mesecih prežijo na naše najmlajše in polnijo čakalnice pediatričnih ambulant, je odgovoril pediater iz Zdravstvenega doma Kamnik, dr. Denis Baš, dr.med.

Da so virusi sploh pri mlajših otrocih od decembra do aprila skoraj stalnica, ni pravzaprav nič nenavadnega, saj svet še vedno raziskujejo tudi prek okušanja, kar torej pomeni, da mnoge igrače romajo v usta. Tudi kihati in kašljati eno in dvoletni otroci še ne znajo v rokav, torej se po zraku virusi hitro prenašajo naokrog.

Pa še nekaj govori v prid širjenju mikrobov, namreč pri boleznih je tako, da so bolniki kužni kakšen dan ali dva pred nastopom vročine ali prvih bolezenskih znakov, kot sta bruhanje in kašljanje. Tudi ko simptomi bolezni izzvenijo, je dobro, da ne gredo nemudoma nazaj v vrtec.

Ukrepi, s katerimi lahko skušamo zmanjšati možnost zbolevanja v zimskih mesecih, so torej naslednji:

Redno gibanje na svežem zraku, tudi v hladnih dneh. Seveda pa je pomembno, da otroke oblečemo vremenskim razmeram primerno.

Uživanje raznolike hrane, ki je bogata z minerali in vitamini, ki jih naš imunski sistem potrebuje za nemoteno delovanje.

Skrb za zdravo črevesje z uživanjem probiotičnih kultur. Večina našega imunskega sistema izvira prav iz zdravega črevesja. Če tam prevladuje več dobrih kot slabih bakterij, lahko naše telo iz zaužite hrane vsrka vse potrebne vitamine in minerale ter preostale za normalno delovanje nujne stvari.

Učenje otrok pravilnega kašljanja in kihanja. Takoj ko so otroci dovolj dojemljivi, jim pokažite, kako naj kihajo in kašljajo v pregib komolca oziroma v rokav, torej ne v dlan. Naučite jih tudi dobrega umivanja rok ter jim povejte, naj naj si svečke iz noska brišejo v papirnate robčke, te pa nato takoj odvržejo v koš za smeti.

