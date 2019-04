Brezskrbno v pomlad z vašim ljubljenčkom

Oglasno sporočilo

Dnevi postajajo daljši, temperature prijetnejše in to nas vabi na svež zrak, k aktivnostim v naravi. Pomlad pa prebudi tudi nadloge, ki prežijo na nas in naše kosmate ljubljenčke – klope in bolhe.

Klopi lahko resno ogrozijo zdravje ljudi in živali. Prenašajo nevarne bolezni, ki se najprej kažejo z dokaj neznačilnimi znaki, ko pa se povzročitelj razmnoži v telesu, ga je skoraj nemogoče odstraniti.

Večina klopov na gostitelje preži na izpostavljenih mestih

Klopi na gostitelje čakajo na vrhu travnih bilk ali grmovja, kjer jih zaznajo z receptorji. Zato je zelo pomembno, da psa po vsakem sprehodu pregledate in odstranite morebitne klope. Prisesanega klopa najlaže odstranite s posebno pinceto, tako da ga zgrabite čim bližje glavi. Uporabo olja odsvetujemo, saj lahko klop refleksno izloči še več sline, kar poveča možnost za okužbo. Še neprisesani klopi so nevarni tudi za ljudi, saj jih zajeda ista vrsta klopov kot pse in mačke.

Če želite svojega ljubljenčka dobro zaščititi, morate zaščito uporabljati vse leto, saj so klopi pri nas aktivni že pri 5 °C. Pomembno je, da izberete zdravilo, ki deluje kontaktno, kar pomeni, da klop pogine, še preden začne sesati kri. Tako se zmanjša verjetnost za prenos bolezni s klopa na žival.

Bolhe so trdovratna nadloga, s katero se sooča večina lastnikov domačih živali

Bolhe je težko popolnoma odpraviti, kar je posledica njihovega zapletenega razvojnega kroga. Večina se namreč v različnih razvojnih oblikah nahaja v okolici živali, samo 5 % pa je odraslih bolh. Žival je tako neprestano izpostavljena okužbi iz okolice, zato je redna preventiva zelo pomembna.

Bolhe so majhni insekti, ki so stalno v gibanju

Žival ugriznejo tudi večstokrat v enem dnevu, kar povzroča zelo neprijetno draženje in srbenje. Zelo pogosto se razvije alergija na bolšjo slino, ki je v veterinarski praksi najpogosteje opisana alergijska reakcija pri psih in mačkah. Bolhe pogosto prenašajo tudi trakuljo, ki ni nevarna le za pse in mačke, ampak tudi za ljudi. Zato je prav tako zelo pomembna redna zaščita pred notranjimi zajedavci.

Izberite zdravilo, ki bo uničilo tudi razvojne oblike bolh

