Številni besnijo nad cenami na Oktoberfestu: to je nastanitev v glampingu za 65 evrov na noč #video

Oktoberfest, ki letos v Münchnu poteka od 20. septembra do 5. oktobra, vsako leto na tradicionalni festival piva privabi več kot 6 milijonov turistov. Ti se oblečejo v tradicionalne hlače lederhose in dirndle in za čas festivala poiščejo primerne nastanitve. Številni, ki so svoj prostor našli v glampingu, pa so bili razočarani nad tem, kaj so jim za ceno na noč ponudili v tamkajšnji nastanitvi.

Številni obiskovalci so se za svojo namestitev odločili izbrati glamping, ki jim je v oglasu obljubil hotelsko razkošje za sorazmerno nizko ceno. Eden izmed ponudnikov glampinga Stoke Travel tako turistom ponuja vnaprej postavljene šotore za dva z vzmetnicami in spalnimi vrečami, neomejen brunch in zabave v kampu za "samo" 65 evrov na noč. A kot poročajo tudi nekateri uporabniki TikToka, so od glampinga nekateri morda imeli prevelika pričakovanja. Spet drugi pa so ponudbo v oglasu videli kot preveč dobro, da bi lahko bila resnična in se zanjo niso odločili.

Na družbenih omrežjih so se tako hitro začeli širiti videoposnetki, ki prikazujejo resnično stanje tako imenovanega "glampinga". Ena izmed uporabnic TikToka je svoj posnetek hotela pod tisočerimi zvezdami tako poimenovala kar Zlamping in razkrila njegovo resnično stanje. To prikazuje vrsto sivih, gosto posejanih šotorov na gozdnatem območju, med katerimi je le prostor za hojo.

Majhni in utesnjeni šotori, postavljeni drug ob drugem

Kot prikazuje drug posnetek, je iz njega razvidno, da so šotori zelo majhni in utesnjeni. "Lahko izbiram med kovčkom ali fantom v šotoru," pa je v opisu enega izmed posnetkov zapisala uporabnica TikToka in pri tem namigovala na to, da bo morala zaradi majhnosti šotora izbrati eno izmed teh dveh stvari.

Čeprav kampiranje za mnoge izkušnjo Oktoberfesta dvigne na še višjo raven in je za številne tudi ključni del kulture Oktoberfesta, saj kampi pogosto prirejajo lastne zabave z živo glasbo in neomejenim pivom, se izkušnje uporabnikov več kot očitno močno razlikujejo. Če je za nekatere kampiranje prava sprostitev, pa je drugim izkušnja v glampingu ponudila pravo nočno moro.

"S fantom sva to storila lani. Zdržala sva eno noč in nato odšla v hotel," je zapisal eden od uporabnikov, drugi komentator pa je bil še ostrejši: "To sem storil leta 2017 in to je bila najhujša stvar v mojem življenju, brez pretiravanja. Bilo je tako ogabno."