Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Torek,
30. 9. 2025,
19.04

Osveženo pred

43 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,16

Natisni članek

Natisni članek
picerija trta

Torek, 30. 9. 2025, 19.04

43 minut

Po več kot dveh desetletjih se poslavlja Pizzerija Trta

Avtor:
Ka. N.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,16
Trta | Foto Facebook

Foto: Facebook

Ljubljana je izgubila eno najbolj prepoznavnih kulinaričnih točk. V soboto, 27. septembra 2025, je Pizzerija Trta zaprla svoja vrata.

Pizzerija Trta, znana ljubljanska gostilna ob Gradaščici, je po dolgih letih obratovanja uradno prenehala s svojim delovanjem. Kot so na Facebooku sporočili iz kolektiva, je bila sobota, 27. september 2025, njihov zadnji delovni dan.

"Do te odločitve so nas pripeljale okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti," so zapisali v sporočilu, s katerim so se zahvalili vsem gostom za dolgoletne obiske in lepe trenutke, ki so jih preživeli skupaj. Ob zaprtju so zaposleni izrazili iskreno hvaležnost za vsa leta zvestobe in druženja. "Z iskrenim upanjem na vaše razumevanje, vas vse lepo pozdravljamo," so še sporočili iz kolektiva Pizzerie Trta.

Legenda ljubljanske kulinarike

Trta je bila v prestolnici priljubljena predvsem zaradi svoje prijetne lokacije, sproščenega vzdušja in bogate izbire pic iz krušne peči. Središče druženja ob dobri hrani je gostilo številne domačine, študente in turiste.

Sveča
Novice Umrl je priljubljeni ljubljanski frizer Svetozar Kamenarič
Veleblagovnica Nama v Ljubljani
Novice Nama v Ljubljani: to bo od naslednjega tedna drugače

picerija trta
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.