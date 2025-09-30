Ljubljana je izgubila eno najbolj prepoznavnih kulinaričnih točk. V soboto, 27. septembra 2025, je Pizzerija Trta zaprla svoja vrata.

Pizzerija Trta, znana ljubljanska gostilna ob Gradaščici, je po dolgih letih obratovanja uradno prenehala s svojim delovanjem. Kot so na Facebooku sporočili iz kolektiva, je bila sobota, 27. september 2025, njihov zadnji delovni dan.

"Do te odločitve so nas pripeljale okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti," so zapisali v sporočilu, s katerim so se zahvalili vsem gostom za dolgoletne obiske in lepe trenutke, ki so jih preživeli skupaj. Ob zaprtju so zaposleni izrazili iskreno hvaležnost za vsa leta zvestobe in druženja. "Z iskrenim upanjem na vaše razumevanje, vas vse lepo pozdravljamo," so še sporočili iz kolektiva Pizzerie Trta.

Legenda ljubljanske kulinarike

Trta je bila v prestolnici priljubljena predvsem zaradi svoje prijetne lokacije, sproščenega vzdušja in bogate izbire pic iz krušne peči. Središče druženja ob dobri hrani je gostilo številne domačine, študente in turiste.