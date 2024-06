Nora zabava s Fehtarji ali okušanje mehiških dobrot

Prihajajoči konec tedna bo v znamenju številnih glasbenih in kulturnih prireditev, na katerih si boste lahko napolnili baterije za nov teden. Na obrežju Drave se tako začenja Festival Lent, v Dupleku Dupleška noč, v Kopru pa Tequila Fest. Obiščete lahko tudi dan mehiških okusov v Grosupljem, festival piva in gina v Mozirju ter na Ptuju, Vranski Summer Night ali katero izmed številnih gasilskih veselic, ki so med mladimi vse priljubljenejše. Na praznični torek pa ne pozabite navijati za slovenske nogometne reprezentante.

Dogodkov, primernih za mlade ali mlade po srcu, ki si želijo dobre zabave, ta konec tedna in v začetku prihodnjega ne bo manjkalo.

Kulturno udejstvovanje in dobra hrana

V Mariboru na obrežju Drave se začenja največji slovenski kulturni festival na prostem in eden najstarejših v Evropi – Festival Lent. Gre za edini festival na svetu, ki ima svoj glagol, in sicer lentanje. Lentati pomeni biti del festivala, prepustiti se utripu mesta, uživati v raznoliki ponudbi in ustvarjati nepozabne spomine. Pomeni tudi biti del skupnosti, ki odprtih src in uma praznuje kulturo, umetnost ter življenje. V sklopu festivala, ki se bo odvijal do 29. junija, se lahko ta konec tedna udeležite raznovrstnih delavnic, okušanja vina in kulinarike ter obiščete katero izmed standup predstav ali koncertov. V petek bo na glavnem odru denimo nastopil Magnifico, v soboto bo tam potekal večer slovenske popevke z Big band Orkestrom Slovenske vojske, v nedeljo pa bo zbrane zabavala skupina Perpetuum Jazzile.

Vsem ljubiteljem pekoče eksotične hrane v petek priporočamo obisk dneva mehiških okusov, ki se bo do večernih ur odvijal na mestni tržnici v Grosupljem. Poleg raznolike ponudbe mehiških dobrot priznane restavracije Imperio Mexicano vas čakajo tudi prijetno vzdušje, glasba ter druženje s prijatelji in znanci.

Navdušenci nad pivom in ginom se lahko v soboto v Mozirju udeležite 7. Savinja Beer Festa (Festival dobrega piva, gina in kulinarike), enega največjih kulinaričnih dogodkov v regiji, na katerem se bodo predstavili slovenski izdelovalci craft piv in ginov. Poskusili boste lahko tudi lokalno znamenito brezalkoholno pijačo pokalica, ki jo v Mozirju pripravljajo že vse od leta 1914. Poleg okusnih pijač bo poskrbljeno tudi za dobro hrano in dogajanje za družine z otroki. Podoben festival piva in gina pripravljajo tudi na Ptuju, ki bo potekal v spremljavi številnih kulturnih prireditev, športnih tekmovanj, pustolovščin na prostem, hrane in glasbe.

V prestolnici se bo znova odvijala tudi Odprta kuhna, ki se tudi ta petek zaradi ogledov tekem evropskega nogometnega prvenstva s Pogačarjevega trga začasno seli na Stritarjevo ulico in Mestni trg.

V Mariboru se začenja Festival Lent, edini festival na svetu, ki ima svoj glagol, in sicer lentanje. Foto: STA

Podaljšan konec tedna bo prežet z dobrodelno glasbo in zabavami

Prihajajoči konec tedna bo znova pestro glasbeno obarvan. Po nekaj letih premora se na Vransko vrača tradicionalni glasbeni in dobrodelni dogodek Vransko Summer Night, kjer bo tokrat v ospredju slovenska glasba. Z obiskovalci bosta žurirali narodnozabavni skupini Fehtarji in Ansambel Stil, s prodajo vstopnic pa bodo organizatorji zbirali sredstva za družine v stiski.

Dogajalo se bo tudi na Primorskem. Na Ukmarjevem trgu v Kopru se v petek začenja drugi Tequila Fest. Obiskovalci se bodo lahko udeležili raznih iger, za dobro zabavo pa bodo poskrbeli raper Grše, skupini Skater in Tequila ter Damjan Murko.

Če vam en koncert Fehtarjev ni dovolj, se lahko v ponedeljek pred praznikom dneva državnosti zapeljete v Duplek, kjer bo potekala tradicionalna Dupleška noč. Zbrane bodo zabavali Fehtarji, Domen Kumer in ansambel Nova pot. V nedeljo pa se bosta v sklopu dupleškega tedna ob Wake parku Duplek odvila še dupleški špor(t)het in koncert skupine Čuki.

Poleg raznovrstnih festivalov so po Sloveniji na sporedu tudi številne gasilske veselice, ki so med mladimi vse priljubljenejše. Izbrali smo jih nekaj, kjer bo zagotovo poskrbljeno za dobro zabavo. V petek se lahko zapeljete na gasilsko veselico na Olševek (Šenčur), kjer bodo obiskovalce zabavali Dejan Vunjak in Brendijeve barabe, ali na 32. Kresno noč v Mokronog, kjer bo zabava z Ansamblom Nemir. Še bolj pestro bo v soboto, ko bo veliko veselic tudi v okolici prestolnice. V ljubljanskem Štepanjskem naselju bo tako nastopil Vili Resnik, v Šentjakobu skupina Calypso, na Igu (Matena) pa skupina Mambo Kings. Če imate avto in treznega voznika, priporočamo obiske veselic v Cerknici (Grahovo), kjer bo zbrane zabavala skupina Zvita Feltna, Podsmreki (Dobrava - Polhov Gradec) z Ansamblom Stil, Veliki Pirešici (Žalec) z ansamblom SOS Kvintet, Šentilju (Velenje) z Gadi ali Prvencih (Markovci) s Tanjo Žagar in Alfijem Nipičem. Dogajalo se bo tudi na predpraznični ponedeljek, ko bodo v Škocjanu (Bučka) nastopili Modrijani, v Klubu Mesečina v Trbovljah pa mlada harmonikarka Tjaša Božič.

Alfi Nipič in Tanja Žagar leta 2012 v Mariboru. Ta konec tedna bosta skupaj nastopila na gasilski veselici v Prvencih (Markovci). Foto: Mediaspeed

Na praznični dan navijajte za slovensko reprezentanco

Na praznični torek, 25. junija, bo slovenska nogometna reprezentanca v Kölnu zaigrala z angleško. Če niste bili med dobitniki kart za Euro 2024, a si vseeno želite doživeti pristno navijaško vzdušje, se lahko odpravite na eno izmed lokacij po Sloveniji, kjer pripravljajo ogled tekem na velikem ekranu. Na Pogačarjevem trgu v Ljubljani in Grajskem trgu v Mariboru so na sporedu prav vse tekme evropskega prvenstva, medtem ko si lahko na Ukmarjevem trgu v Kopru ogledate tekme slovenske reprezentance, na nogometnem stadionu v Brežicah pa tekme slovenske in hrvaške reprezentance. Ob tem ne pozabite na spoštljivo navijanje in spodbujanje slovenskih športnikov.

Nedeljsko dogajanje na Pogačarjevem trgu v Ljubljani, kjer si je bilo možno ogledati tekmo med Slovenijo in Dansko. Foto: Ana Kovač

Na voljo je pester seznam dogodkov, s katerimi boste popestrili svoj konec tedna. Izberite tistega, ki vam najbolj ustreza.

