Slovenski muzeji danes vabijo na poletno muzejsko noč, ki tradicionalno poteka že od leta 2002. Gre za največjo promocijsko akcijo slovenskih muzejev in galerij, ki se ji pridružujejo tudi drugi zavodi in ustanove. Letos je 79 muzejev, galerij in drugih zavodov brezplačen in pester program pripravilo na 162 prizoriščih in vabijo na 357 dogodkov.