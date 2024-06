Organizatorja srečanja sta revija Ognjišče in Slovenska karitas. Udeležence bodo spremljali prostovoljci mlade Karitas, skavti in prostovoljci Malteške pomoči. Radio Ognjišče bo mašo neposredno prenašalo, tako bodo z dogajanjem duhovno povezani tudi tisti, ki se zaradi bolezni ne bodo mogli udeležiti dogodka.

Romanje je začel ustanovitelj Ognjišča Franc Bole, ki je ob obiskih invalidov spoznal, da so ti velikokrat osamljeni. Želel jim je omogočiti odhod na romanje. Hkrati je želel, da mladi sodelujejo kot pomočniki bolnikom.

Prvo romanje je bilo izvedeno 19. avgusta 1969 v baziliki Marije Pomagaj na Brezjah. Pozneje so ga zaradi velikega obiska preselili na trg pred njo. Romanje je iz skromnih začetkov prešlo v nekakšen narodni dan bolnikov, ki ga v Cerkvi po svetu sicer zaznamujejo na god lurške Matere Božje 11. februarja, v Sloveniji pa tretjo soboto v juniju.

Romanje vsako leto privabi več tisoč bolnih in starejših

Romanje zdaj vsako leto na Brezje privabi več tisoč bolnih in starejših. Lani se je zbralo 3.500 udeležencev, so sporočili iz Slovenske karitas. Pojasnili so, da mnogi udeleženci in prostovoljci celo leto pričakujejo ta dogodek. Zanje je to dan veselja, srečanja, prijateljstva in radosti nad življenjem.

Romanje je le ena oblika skrbi Karitas in župnij za bolnike, invalide in ostarele. Vse leto so sodelavci in prostovoljci Karitas pozorni do več kot 39 tisoč starejših z obiski in pogovorom ter srečanji. "Želimo, da vsak človek začuti, da je nekomu mar zanj in da je kdo pripravljen pomagati ne le z materialom, pač pa tudi s pozornostjo, podarjenim časom," sporočajo iz Slovenske karitas in Tiskovnega društva Ognjišče.