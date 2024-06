Dogodkov, primernih za mlade ali mlade po srcu, ki si želijo dobre zabave in druženja, ta konec tedna ne bo manjkalo.

Glasbeno in umetniško razvajanje

Prihajajoči konec tedna bo v znamenju raznoraznih festivalov – od glasbenih do športnih. V sklopu poletnega 72. Ljubljana Festivala je deveto leto zapored na sporedu tudi Ljubljana Festival na Ljubljanici. V petek boste lahko na turističnih ladjicah prisluhnili navdihnjenim interpretacijam umetnin iz svetovne glasbene zakladnice najobetavnejših študentov Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani. Nastopili bodo Komorni trobilni kvintet Akademije za glasbo in zasedba 4phonium. Vsi koncerti na ladjicah so brezplačni, plačljiva je le plovba.

V sklopu omenjenega festivala bo v ljubljanskih Križankah gostoval Rade Šerbedžija s svojo skupino Zapadni kolodvor, ki bo obiskovalcem pripravil edinstven umetniški večer. Šerbedžija ni le eden najprepoznavnejših igralcev bivše Jugoslavije, temveč tudi režiser, pesnik in glasbenik.

Šerbedžija ni le eden najprepoznavnejših igralcev bivše Jugoslavije, temveč tudi režiser, pesnik in glasbenik. Foto: Mediaspeed

Na Štajerskem se končuje znameniti Festival Lent, največji poletni festival na prostem v Sloveniji in eden najstarejših v Evropi, ki že več kot 30 let v mesto prinaša poletje. Poleg raznovrstnih delavnic in okušanja vina ter kulinarike lahko tudi ta vikend obiščete katero izmed standup predstav ali koncertov. V soboto bosta obiskovalce zabavali mlada glasbenica Masayah in skupina LPS (Last Pizza Slice). Tako v petek kot soboto je na sporedu še Minoriti After Party, na katerem poskrbijo za tiste najvzdržljivejše, ki si želijo žura do jutranjih ur.

Ob koncu Festivala Lent pa se prav v Mariboru začenja že 27. mednarodni festival uličnega gledališča Ana Desetnica. Več kot sto nastopajočih iz 15 držav bo na skupno 41 prizoriščih po Sloveniji pripravilo 40 predstav in 94 dogodkov. Ali z drugimi besedami, pripravili so 71 ur atraktivnega interaktivnega festivalskega programa.

Pestro dogajanje napovedujejo tudi v Celju, kjer se začenja Poletje v Celju 2024. Eno osrednjih prizorišč bo Celjski grad, kamor se po štirih letih premora vrača spektakularni muzikal Veronika Deseniška. Prva od štirih uprizoritev bo v petek ob 21. uri. V ljubezenskem muzikalu, ki si ga je ogledalo že več kot 20 tisoč ljudi, bo v naslovni vlogi ponovno nastopila Eva Černe Avbelj, ob njej pa še Klemen Bunderla, Tjaša Hrovat Steklasa, Željka Predojević Korošec, Srđan Milovanović in Marjan Bunič. Ekipi se bo letos prvič pridružil tudi uspešni tenorist Gregor Ravnik.

Premiera muzikala Veronika Deseniška leta 2016 na Celjskem gradu Foto: Mediaspeed

Gasilske veselice in poletni koncerti

Ker so v poletnih mesecih dogodki na prostem še posebej priljubljeni, smo izbrali nekaj koncertov in veselic, na katerih bo ta vikend poskrbljeno za dobro družbo, hrano in predvsem zabavo. V prestolnici in okolici prav veliko zabav ta konec tedna ni na sporedu, izjema je sobotna gasilska veselica z Ansamblom Nemir v Šmarju Sap. V petek priporočamo, da se z avtomobilom odpeljete v Mirno peč (Globodol), kjer bodo nastopili Modrijani, Šentjur (Ponikva), kjer bodo zbrane zabavali Dejan Vunjak in Brendijeve Barabe, ali Semič, kjer bodo ob začetku Sem'škega poletja nastopili Fehtarji. Za tiste, ki ste po duši rockerji, pa priporočamo obisk Psoglavske noči v Sodražici, kjer je na sporedu koncert rock zasedbe Crvena jabuka.

Pestro bo tudi v soboto, ko bo na Titovem trgu v Kopru nastopil eden najuspešnejših hrvaških glasbenikov Gibonni, v Selnici ob Dravi Grupa Vigor in skupina Skater, na gradu Tuštanj v Moravčah pa legendarni Adi Smolar. Med gasilskimi veselicami priporočamo obisk Podturna pri Dolenjskih Toplicah, kjer bo zabava s skupino Zvita Feltna, v Gornji Radgoni bo nastopil Domen Kumer, na Savi pri Litiji pa skupina Mambo Kings.

Med bolj izpostavljenimi dogodki v nedeljo pa je zagotovo festival Portorose in July, kjer bo prvič po Evroviziji v Sloveniji gostoval hrvaški evrovizijski predstavnik Baby Lasagna. Na odru bosta tudi DJ Gramatik (Denis Jašarević) in raperka Masayah.

Na Titovem trgu v Kopru v soboto nastopa eden najuspešnejših hrvaških glasbenikov Gibonni. Foto: Mediaspeed

Športno udejstvovanje v spremljavi različnih delavnic

Prihajajoči konec tedna bo poskrbljeno tudi za vse športne navdušence. V prestolnici bo na sporedu zanimiv dvodnevni dogodek Akrobat Odbito na Ljubljanici, ki bo obiskovalcem ponudil adrenalinsko trampolinsko izkušnjo in drzne akrobatske nastope skupine Dunking Devils in drugih mednarodnih tekmovalcev. V skakanju na trampolinskem mostu čez Ljubljanico se boste lahko preizkusili tudi obiskovalci. V soboto sledi podiranje svetovnega rekorda v najvišjem skoku.

Med vrsto festivalov najdemo tudi športnega. Na sotočju Soče in Tolminke se začenja Soča Outdoor Festival, tekmovanje v tem, kdo bo najhitreje pretekel slikovito traso na obronkih doline reke Soče. Pravljična lokacija športnike vodi preko gorskih pašnikov in osamljenih vasic na obrobju Triglavskega narodnega parka. Tečete lahko na pet-, deset-, 15-, 25-, 35- ali kar 50-kilometrski trasi. Poleg tekmovanja bodo na sporedu tudi različne športne aktivnosti, kot so joga, plezanje, rafting, kajak, jadralno padalstvo in kolesarstvo, poskrbljeno pa bo tudi za otroški program in varstvo.

Na sotočju Soče in Tolminke se začenja Soča Outdoor Festival, tekmovanje v tem, kdo bo najhitreje pretekel slikovito traso na obronkih doline reke Soče. Foto: Soča Outdoor Festival/Žiga Koren

Navdušenci nad kolesarstvom pa se lahko udeležite Pobega iz Planice ali Kolesarskega vzpona na Kum. Prvi bo na sporedu v soboto, ko se bodo kolesarji še zadnjič podali po poti originalnega pobega s kolesom, ki ga je leta 2005 uprizoril takrat 16-letni Grega. Po dolgih letih se Grega tako vrača nazaj domov, kar pomeni, da bodo prvič in tudi zadnjič kolesarili v obratni smeri, iz Planice v Horjul.

Kolesarski vzpon na Kum pa je na sporedu v nedeljo. Gre za enega najtežjih, če ne kar najtežji vzpon v Sloveniji, saj je treba na 9,5-kilometrski progi premagati kar tisoč višinskih metrov. Vsekakor gre za enega tistih vzponov, ki nosijo težo in jih je vredno imeti v svoji zbirki uspehov. Navsezadnje je vzpon na Kum tudi najljubši klanec slovenskega kolesarja Primoža Rogliča.

Kolesarski vzpon na Kum je eden najtežjih, če ne kar najtežji vzpon v Sloveniji, saj je treba na 9,5-kilometrski progi premagati tisoč višinskih metrov. Foto: Robi Verbajs Photography/Kolesarski vzpon na Kum

Kulinarično in pivsko doživetje

Ljubitelji kulinarike in dobrega piva se lahko v soboto odpravite do Hotela Bohinj, kjer se bo odvijal prvi dogodek Beer Bohinj. V osrčju slovenskih Alp boste lahko okušali skrbno izbrana slovenska kraft piva in srečali ter odkrivali zgodbe pivovarjev, ki stojijo za vsakim požirkom. Na voljo bodo piva proizvajalcev Lintvern, Tektonik, Crazy Duck in Reservoir Dogs.

V prestolnici pa se bo znova odvijala Odprta kuhna, ki se tudi ta petek s Pogačarjevega trga začasno seli na Stritarjevo ulico in Mestni trg.

V osrčju slovenskih Alp boste lahko okušali skrbno izbrana slovenska kraft piva in srečali ter odkrivali zgodbe pivovarjev, ki stojijo za vsakim požirkom. Foto: Shutterstock

Na voljo je pester seznam dogodkov, s katerimi boste popestrili svoj konec tedna. Izberite tistega, ki vam najbolj ustreza.

