Ljubljana Festival s koncertnim dogajanjem na Ljubljanici

V okviru 72. Ljubljana Festivala se je danes ob 12. uri začel deveti Ljubljana Festival na Ljubljanici. Do petka bodo na turističnih ladjicah nastopile tri nadobudne glasbene skupine Akademije za glasbo, Ljubljanski kvartet saksofonov in zasedba 4phonium.

Letošnji festival je na ladjici Barjanka odprl Ljubljanski kvartet saksofonov, v katerem igrajo Arijan Mačak na sopranskem saksofonu, Tia Ivajnšič na tenorskem saksofonu, Domen Koren na altovskem saksofonu in Lan Meden na baritonskem saksofonu. Prvi dan festivala bo zaključil koncert kvarteta klarinetov ljubljanske akademije, v katerem igrajo Lucija Dujmović, Urban Erker, Diana Marković in Benjamin Burger.

V četrtek bo nastopil Brass kvintet

V četrtek bo nastopil akademski Brass kvintet z Maticem Kavclom in Borno Franićem na trobenti, Franom Matićem na rogu, Lanom Vlašičem na pozavni in Ivanom Fagarazzijem na tubi.

V petek bo kot prvi nastopil Komorni trobilni kvintet Akademije za glasbo z Leo Krajnčič in Jonom Anom Herličem na trobenti, Vjekom Pezerjem na rogu, Andrijo Šafran na pozavni in Janušo Sušo na tubi. Tridnevni Ljubljana Festival na Ljubljanici bo sklenil nastop zasedbe 4phonium, v katerem igrajo Žan Pečenik, Luka Ovčjak, Emanuel Mikac in Tilen Klavžer.

Plačljiva je plovba, koncerti brezplačni

Večdnevni program koncertov Ljubljana Festival na Ljubljanici se zgleduje po delovanju prve predhodnice današnje Slovenske filharmonije, ki so jo leta 1701 ustanovili pod imenom Academia Philharmonicorum Labacensis. Njeni člani so ob posebnih priložnostih ter na vsakoletnih poletnih regatah po Ljubljanici izvajali izbrano glasbo.

Vsi koncerti na ladjicah so brezplačni, plačljiva je plovba.