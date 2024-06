Ana Desetnica vabi na ulice 14 mest

Že 27. mednarodni festival uličnega gledališča Ana Desetnica, ki bo trajal do 7. julija, letos v 11 dneh vabi v 14 mest. Več kot sto nastopajočih iz 15 držav bo skupno na 41 prizoriščih pripravilo 40 predstav in 94 dogodkov. Ali z drugimi besedami, pripravili so 71 ur atraktivnega interaktivnega festivalskega programa.