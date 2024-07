Dogodek, ki je v prestolnici združil šport in zabavo #foto

Pred kratkim se je na enem od ljubljanskih teniških igrišč odvijal turnir dvojic Haze Open 2024, kjer so teniški stajlingi kar blesteli. Gre za družaben dogodek, ki ga spremljajo šport, sproščenost, okusna hrana in pijača ter izjemno občinstvo. Za še več zabave pa je poskrbel DJ. Letos se je turnirja udeležilo rekordno število tekmovalcev, kar trikrat več kot lansko leto, na kar so organizatorji izjemno ponosni. Ob tem pa se je družilo tudi več kot 300 gledalcev.

Najpomembnejša je bila zabava

Finalna igra je bila pravi boj. Foto: Luka Kaiser Haze Open 2024 je privabil predvsem mlade teniške amaterje, gledalce in druge, ki so se zabavali od jutra do večera. Nekateri so tekmovali v tenisu, drugi pa so poskrbeli za navijanje, ki ga je bilo slišati še daleč naokrog. Tenis je igralo 72 tekmovalcev, ki so se borili zelo podobno kot tenisači na Wimbledonu. Sonce se ni skrilo, a kljub temu niso obupali in so igro pripeljali do konca. Namen dogodka sta bila druženje in ustvarjanje spominov, kar jim je več kot očitno uspelo doseči.

Turnir je združeval druženje in šport

Turnir se je začel ob 10. uri s prijavo tekmovalcev, pri kateri so vsi prijavljeni prejeli tudi vrečko presenečenja, v njej pa so bili priboljški za dodatno energijo čez dan. Igrali so v dvojicah, vsak rekreativec je za par dobil profesionalnega igralca. Najprej so igrali vsak po tri tekme, ki so bile določene z žrebom. Veliki finale se je začel okoli 10. ure zvečer. Pomerili so se Borut Žičkar in Filip Štemberger ter Maj Urbanc in Gašper Pust. Zmagovalca na turnirju Haze Open 2024 pa sta po težki igri postala Maj in Gašper. Turnir se je zaključil s podelitvijo in zabavo na terasi teniškega kluba Max.

Organizatorji so izjemno ponosni in hvaležni

O organizaciji smo se pogovarjali z organizatorjem Maksom Tekavcem, ki svojo strast do tenisa kaže že nekaj časa. Maks je profesionalni igralec, ki je v reprezentanci deloval od 11. do 18. leta starosti, ob tem je bil večkrat tudi državni prvak. Po srednji šoli pa ga je njegova teniška pot pripeljala do študija v Ameriki na University of Michigan. Odigral je tudi turnir ATP, na katerem je pridobil kar nekaj točk.

Maks je za naš portal povedal, da je izjemno ponosen na letošnjo izvedbo dogodka. Pravi, da mu brez pomoči sponzorjev, soorganizatorjev in obiskovalcev ne bi uspelo, zato je hvaležen čisto vsakemu posamezniku, ki je bil del tega.

"Seveda takšna obiskanost za seboj potegne ogromno dela. Pri izvedbi je sodelovala ekipa desetih kreativnih, energičnih in delovnih ljudi, ki se je začela pripravljati že sredi marca. Na koncu je bil ves trud poplačan, ko so bile tribune med odločilnimi boji popolnoma zasedene," je povedal Maks.

Teniška moda je zasijala

V oči nam je padla predvsem teniška moda, ki jo je pokazal vsak na svoj način. Ženske so nosile krila, predvsem v beli barvi, saj je bilo sonce zelo močno. Za dodatek so poskrbele pentlje, ki so jih dodale na svoje spete lase. Vsi stajlingi so bili vpadljivi, zato že z veseljem ugotavljamo, kakšne kombinacije lahko pričakujemo naslednje leto.

Še pred začetkom turnirja, nas je s teniško modo navdušila Zendaya. Foto: Guliverimage

Uspešno zaključen turnir se je nadaljeval z zabavo v eni izmed bližnjih picerij

Dogodek se je zaključil v jutranjih urah naslednjega dne v bližnji piceriji. Po besedah Maksa bo naslednje leto turnir ponovno organiziran, zato so z ekipo že začeli planirati. Druženje, šport in okusna hrana, ali je sploh kaj boljšega?

